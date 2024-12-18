Кухарук взял на контроль обращение жительницы ХМАО к Путину

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял на контроль обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао к президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», которая жаловалась на несправедливый отказ от пособия на ребенка-инвалида. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«По поручению Губернатора Югры Руслана Кухарука с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая задала вопрос Президенту России на Прямой линии, связалась руководитель управления соцзащиты Сургута и Сургутского района, чтобы оперативно проинформировать о действующих мерах поддержки. А также выяснить, какие потребности есть у семьи заявительницы», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало, что многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий. Она сказала, что ей было отказано в выплатах из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум.
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