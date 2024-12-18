18 декабря 2024

Кухарук взял на контроль обращение жительницы ХМАО к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук поручил помочь сургутянке, которая обратилась к Путину
Кухарук поручил помочь сургутянке, которая обратилась к Путину Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял на контроль обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао к президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», которая жаловалась на несправедливый отказ от пособия на ребенка-инвалида. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«По поручению Губернатора Югры Руслана Кухарука с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая задала вопрос Президенту России на Прямой линии, связалась руководитель управления соцзащиты Сургута и Сургутского района, чтобы оперативно проинформировать о действующих мерах поддержки. А также выяснить, какие потребности есть у семьи заявительницы», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий. Она сказала, что ей было отказано в выплатах из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял на контроль обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао к президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», которая жаловалась на несправедливый отказ от пособия на ребенка-инвалида. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «По поручению Губернатора Югры Руслана Кухарука с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая задала вопрос Президенту России на Прямой линии, связалась руководитель управления соцзащиты Сургута и Сургутского района, чтобы оперативно проинформировать о действующих мерах поддержки. А также выяснить, какие потребности есть у семьи заявительницы», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий. Она сказала, что ей было отказано в выплатах из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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