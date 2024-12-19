ФАС удовлетворила просьбы свердловских мэров о повышении тарифов на ЖКХ

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За коммунальные услуги свердловчане станут платить больше с 1 июля 2025 года Фото:

В свердловском управлении ФАС удовлетворили просьбы мэров о повышении предельных размеров индекса на тарифы ЖКХ — сверх цифры, обозначенной правительством РФ. В каких-то муниципалитетах коммунальные услуги могут подорожать на Документ будет опубликован в ближайшее время, рассказал URA.RU осведомленный источник.

Всего в ФАС были направлены соответствующие просьбы более чем из 50 свердловских муниципалитетов. Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября правительство РФ определило предельный размер индексации тарифов ЖКХ на уровне 13%, при этом еще 2,1% — предельно допустимое отклонение. Муниципалитетам по согласованию с Региональной энергетической комиссией разрешили поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это поощряли.

Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. В Верхнем Тагиле и Каменске-Уральском, например, предельный индекс планировали установить на уровне 22%, в Нижнем Тагиле — 18,1%.

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В свердловском управлении ФАС удовлетворили просьбы мэров о повышении предельных размеров индекса на тарифы ЖКХ — сверх цифры, обозначенной правительством РФ. В каких-то муниципалитетах коммунальные услуги могут подорожать на Документ будет опубликован в ближайшее время, рассказал URA.RU осведомленный источник. Всего в ФАС были направлены соответствующие просьбы более чем из 50 свердловских муниципалитетов. Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября правительство РФ определило предельный размер индексации тарифов ЖКХ на уровне 13%, при этом еще 2,1% — предельно допустимое отклонение. Муниципалитетам по согласованию с Региональной энергетической комиссией разрешили поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это поощряли. Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. В Верхнем Тагиле и Каменске-Уральском, например, предельный индекс планировали установить на уровне 22%, в Нижнем Тагиле — 18,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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