Общество ЖКХ и Городская среда ФАС удовлетворила просьбы свердловских мэров о повышении тарифов на ЖКХ 19 декабря 2024 в 19:22 Размер текста - 17 + За коммунальные услуги свердловчане станут платить больше с 1 июля 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свердловском управлении ФАС удовлетворили просьбы мэров о повышении предельных размеров индекса на тарифы ЖКХ — сверх цифры, обозначенной правительством РФ. В каких-то муниципалитетах коммунальные услуги могут подорожать на Документ будет опубликован в ближайшее время, рассказал URA.RU осведомленный источник. Всего в ФАС были направлены соответствующие просьбы более чем из 50 свердловских муниципалитетов. Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября правительство РФ определило предельный размер индексации тарифов ЖКХ на уровне 13%, при этом еще 2,1% — предельно допустимое отклонение. Муниципалитетам по согласованию с Региональной энергетической комиссией разрешили поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это поощряли. Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. В Верхнем Тагиле и Каменске-Уральском, например, предельный индекс планировали установить на уровне 22%, в Нижнем Тагиле — 18,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В свердловском управлении ФАС удовлетворили просьбы мэров о повышении предельных размеров индекса на тарифы ЖКХ — сверх цифры, обозначенной правительством РФ. В каких-то муниципалитетах коммунальные услуги могут подорожать на Документ будет опубликован в ближайшее время, рассказал URA.RU осведомленный источник. Всего в ФАС были направлены соответствующие просьбы более чем из 50 свердловских муниципалитетов. Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября правительство РФ определило предельный размер индексации тарифов ЖКХ на уровне 13%, при этом еще 2,1% — предельно допустимое отклонение. Муниципалитетам по согласованию с Региональной энергетической комиссией разрешили поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это поощряли. Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. В Верхнем Тагиле и Каменске-Уральском, например, предельный индекс планировали установить на уровне 22%, в Нижнем Тагиле — 18,1%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям