ФАС удовлетворила просьбы свердловских мэров о повышении тарифов на ЖКХ

В свердловском управлении ФАС удовлетворили просьбы мэров о повышении предельных размеров индекса на тарифы ЖКХ — сверх цифры, обозначенной правительством РФ. В каких-то муниципалитетах коммунальные услуги могут подорожать на Документ будет опубликован в ближайшее время, рассказал URA.RU осведомленный источник.
Всего в ФАС были направлены соответствующие просьбы более чем из 50 свердловских муниципалитетов. Как ранее сообщало URA.RU, в конце ноября правительство РФ определило предельный размер индексации тарифов ЖКХ на уровне 13%, при этом еще 2,1% — предельно допустимое отклонение. Муниципалитетам по согласованию с Региональной энергетической комиссией разрешили поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это поощряли.
Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. В Верхнем Тагиле и Каменске-Уральском, например, предельный индекс планировали установить на уровне 22%, в Нижнем Тагиле — 18,1%.
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