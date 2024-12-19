19 декабря 2024

Инспектор ФНС брал дань с бизнесменов из Екатеринбурга

В Екатеринбурге налогового инспектора обвинили во взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход на церемонии закрытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Екатеринбург , чиновник, портфель, бизнесмен
В уголовном деле инспектора два взяткодателя Фото:

В Екатеринбурге налоговый инспектор оперативного контроля Руслан Ш. обвиняется в получении взяток от двух бизнесменов. Подробности уголовного дела раскрыл источник URA.RU.

«По версии следствия, Руслан получил более 150 тысяч рублей от одного предпринимателя за покровительство, а от второго свыше 30 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отсутствие кассы в торговом павильоне», — сказал собеседник агентства. Инкриминируемые эпизоды произошли в период с 2020-го по 2023-й.

Вычислили Руслана сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Инспектор признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Он находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге налоговый инспектор оперативного контроля Руслан Ш. обвиняется в получении взяток от двух бизнесменов. Подробности уголовного дела раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, Руслан получил более 150 тысяч рублей от одного предпринимателя за покровительство, а от второго свыше 30 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отсутствие кассы в торговом павильоне», — сказал собеседник агентства. Инкриминируемые эпизоды произошли в период с 2020-го по 2023-й. Вычислили Руслана сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Инспектор признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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