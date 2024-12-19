Инспектор ФНС брал дань с бизнесменов из Екатеринбурга

В Екатеринбурге налогового инспектора обвинили во взятках

20 декабря 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

В уголовном деле инспектора два взяткодателя Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге налоговый инспектор оперативного контроля Руслан Ш. обвиняется в получении взяток от двух бизнесменов. Подробности уголовного дела раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, Руслан получил более 150 тысяч рублей от одного предпринимателя за покровительство, а от второго свыше 30 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отсутствие кассы в торговом павильоне», — сказал собеседник агентства. Инкриминируемые эпизоды произошли в период с 2020-го по 2023-й. Вычислили Руслана сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Инспектор признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Он находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге налоговый инспектор оперативного контроля Руслан Ш. обвиняется в получении взяток от двух бизнесменов. Подробности уголовного дела раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, Руслан получил более 150 тысяч рублей от одного предпринимателя за покровительство, а от второго свыше 30 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отсутствие кассы в торговом павильоне», — сказал собеседник агентства. Инкриминируемые эпизоды произошли в период с 2020-го по 2023-й. Вычислили Руслана сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Инспектор признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Он находится под подпиской о невыезде.