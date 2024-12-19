19 декабря 2024

В Перми планируют вернуть двустороннее движение на улицах Монастырской и Окулова

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательные сроки реализации проекта будут зависеть от ряда факторов
Окончательные сроки реализации проекта будут зависеть от ряда факторов Фото:

Сейчас в Перми обсуждают вопрос о возвращении двухстороннего движения на  улицах Монастырской и Окулова. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Прикамья.

«Несколько лет назад в городе вырабатывались мероприятия по улучшению транспортного обслуживания. Расчеты показали, что одной из эффективных мер может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова», — на данные профильного министерства ссылается «Коммерсант-Приикамье.»

Конкретные сроки реализации проекта еще не названы. Решение о возвращении прежнего движения на обозначенной территории связали со строительством нового моста и активной застройкой местности.

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Сейчас в Перми обсуждают вопрос о возвращении двухстороннего движения на  улицах Монастырской и Окулова. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Прикамья. «Несколько лет назад в городе вырабатывались мероприятия по улучшению транспортного обслуживания. Расчеты показали, что одной из эффективных мер может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова», — на данные профильного министерства ссылается «Коммерсант-Приикамье.» Конкретные сроки реализации проекта еще не названы. Решение о возвращении прежнего движения на обозначенной территории связали со строительством нового моста и активной застройкой местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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