В Перми планируют вернуть двустороннее движение на улицах Монастырской и Окулова

Сейчас в Перми обсуждают вопрос о возвращении двухстороннего движения на улицах Монастырской и Окулова. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Прикамья.
«Несколько лет назад в городе вырабатывались мероприятия по улучшению транспортного обслуживания. Расчеты показали, что одной из эффективных мер может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова», — на данные профильного министерства ссылается «Коммерсант-Приикамье.»
Конкретные сроки реализации проекта еще не названы. Решение о возвращении прежнего движения на обозначенной территории связали со строительством нового моста и активной застройкой местности.
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