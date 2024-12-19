19 декабря 2024

Жительница ХМАО засудила фермера после нападения лошади, обсуждавшееся в шоу «Мужское/Женское»

Жительница ХМАО засудила фермера, чья лошадь посреди города напала на ее сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске лошадь покусала ребенка посреди города (архивное фото)
В Нефтеюганске лошадь покусала ребенка посреди города (архивное фото) Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) добилась моральной компенсации от фермера Рузалии Уточкиной компенсации в 60 000 рублей из-за лошади, которая покусала ее ребенка. Об этом сообщается в базе данных суда. Эта история прогремела на федеральном уровне, в феврале ей был посвящен эфир передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

«Взыскать с Уточкиной Рузалии Садретдиновны компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей», — сообщается в картотеке. Решение вынесено в рамках гражданского судопроизводства.

Осенью 2023 года мальчика 10 лет, который находился возле своего дома, покусала лошадь. Согласно данным из архива суда, Уточкина неоднократно привлекалась к административной ответственности за безнадзорный выгул лошадей на территории города. В прошлом году ей также заинтересовался Следственный комитет региона из-за массовой гибели коров на ферме. Эти истории в феврале обсуждались в эфире Первого канала в передаче «Мужское/Женское».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Нефтеюганска (ХМАО) добилась моральной компенсации от фермера Рузалии Уточкиной компенсации в 60 000 рублей из-за лошади, которая покусала ее ребенка. Об этом сообщается в базе данных суда. Эта история прогремела на федеральном уровне, в феврале ей был посвящен эфир передачи «Мужское/Женское» на Первом канале. «Взыскать с Уточкиной Рузалии Садретдиновны компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей», — сообщается в картотеке. Решение вынесено в рамках гражданского судопроизводства. Осенью 2023 года мальчика 10 лет, который находился возле своего дома, покусала лошадь. Согласно данным из архива суда, Уточкина неоднократно привлекалась к административной ответственности за безнадзорный выгул лошадей на территории города. В прошлом году ей также заинтересовался Следственный комитет региона из-за массовой гибели коров на ферме. Эти истории в феврале обсуждались в эфире Первого канала в передаче «Мужское/Женское».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...