Жительница ХМАО засудила фермера после нападения лошади, обсуждавшееся в шоу «Мужское/Женское»

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) добилась моральной компенсации от фермера Рузалии Уточкиной компенсации в 60 000 рублей из-за лошади, которая покусала ее ребенка. Об этом сообщается в базе данных суда. Эта история прогремела на федеральном уровне, в феврале ей был посвящен эфир передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.
«Взыскать с Уточкиной Рузалии Садретдиновны компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей», — сообщается в картотеке. Решение вынесено в рамках гражданского судопроизводства.
Осенью 2023 года мальчика 10 лет, который находился возле своего дома, покусала лошадь. Согласно данным из архива суда, Уточкина неоднократно привлекалась к административной ответственности за безнадзорный выгул лошадей на территории города. В прошлом году ей также заинтересовался Следственный комитет региона из-за массовой гибели коров на ферме. Эти истории в феврале обсуждались в эфире Первого канала в передаче «Мужское/Женское».
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