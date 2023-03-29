СКР проверяют «ферму смерти» в ХМАО, где погибли десятки коров

На фермера в СК пожаловались жители Нефтеюганска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет по ХМАО проверяет работу фермерского хозяйства в Нефтеюганском районе, которое в социальных сетях югорчане называют «ферма смерти» из-за того, что там часто гибнет скот. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В СК обратились неравнодушные жители Нефтеюганска с просьбой провести проверку в отношении собственников фермерского хозяйства в Нефтеюганском районе, где в течение двух месяцев от голода погибли десятки животных. Сообщается, что погибший скот не утилизируется, а остальные животные оставлены владельцами без еды и воды. Содержатся в антисанитарных условиях. По поручению руководителя СУ СК России по ХМАО по сообщению о многочисленных нарушениях в деятельности фермерского хозяйства организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Следователи намерены установить обстоятельства жесткого обращения с животными. Кроме этого, будет проверена и работа чиновников, которые обязаны контролировать работу фермы. Между тем источник в правоохранительных структурах округа сообщил журналисту URA.RU, что только на этом следователи не остановятся. «Очень велика вероятность, что при проверке могут вскрыться и другие правонарушения. Речь идет о мошенничестве со стороны владельца фермы Розалии Уточкиной, потому что она получала большие субсидии на развитие фермы. И халатности со стороны контролирующих структур, потому что эта история длится давно и никто ничего не предпринимает. Там же карантин из-за лейкоза был, и чем дело закончилось, неизвестно», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что к фермеру из ХМАО нагрянул Россельхознадзор из-за массовой гибели коров. Предприниматель Нефтеюганского района пытался скрыть от надзорных органов массовую гибель скота.