В Ханты-Мансийске в преддверии дня энергетика установили скульптуры белых медведей. Они уже успели стать одной из достопримечательностей новогодней столицы Сибири, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«В преддверии Дня энергетика, сразу после красочного спектакля, компания „ЮТЭК-Региональные сети“ вместе с Правительством Югры сделали новогодний подарок жителям и гостям окружной столицы. На площади у концертно-театрального центра „Югра-Классик“ появилась семья белых медведей. Скульптуры уже успели стать одной из достопримечательностей Новогодней столицы Сибири», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также поздравил энергетиков Югры с профессиональным праздником. Руслан Кухарук отметил, что от работы специалистов энергетической отрасли зависит комфорт в домах и безопасность на улицах и им пожелал успешных проектов и новых начинаний.
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