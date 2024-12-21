21 декабря 2024
20 декабря 2024

В ХМАО установили скульптуры белых медведей ко дню энергетика. Видео

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Скульптуры белых медведей установили на площади «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске
Скульптуры белых медведей установили на площади «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске в преддверии дня энергетика установили скульптуры белых медведей. Они уже успели стать одной из достопримечательностей новогодней столицы Сибири, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 

«В преддверии Дня энергетика, сразу после красочного спектакля, компания „ЮТЭК-Региональные сети“ вместе с Правительством Югры сделали новогодний подарок жителям и гостям окружной столицы. На площади у концертно-театрального центра „Югра-Классик“ появилась семья белых медведей. Скульптуры уже успели стать одной из достопримечательностей Новогодней столицы Сибири», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Он также поздравил энергетиков Югры с профессиональным праздником. Руслан Кухарук отметил, что от работы специалистов энергетической отрасли зависит комфорт в домах и безопасность на улицах и им пожелал успешных проектов и новых начинаний. 

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В Ханты-Мансийске в преддверии дня энергетика установили скульптуры белых медведей. Они уже успели стать одной из достопримечательностей новогодней столицы Сибири, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.  «В преддверии Дня энергетика, сразу после красочного спектакля, компания „ЮТЭК-Региональные сети“ вместе с Правительством Югры сделали новогодний подарок жителям и гостям окружной столицы. На площади у концертно-театрального центра „Югра-Классик“ появилась семья белых медведей. Скульптуры уже успели стать одной из достопримечательностей Новогодней столицы Сибири», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Он также поздравил энергетиков Югры с профессиональным праздником. Руслан Кухарук отметил, что от работы специалистов энергетической отрасли зависит комфорт в домах и безопасность на улицах и им пожелал успешных проектов и новых начинаний. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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