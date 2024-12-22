Экс-директор свердловского Центра развития туризма нашла новую работу

Экс-директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова нашла новую работу — она возглавила управление культуры Каменска-Уральского. Об этом сообщает мэрия уральского города.
«Начальником ОМС „Управление культуры“ назначена Марина Чистякова. Соответствующее распоряжение подписал 20 декабря глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов. 23 декабря Марина Александровна приступила к работе», — говорится в пресс-релизе администрации.
Чистякова родом из Каменска-Уральского. Имеет среднее специальное образование — обучалась на музыкальном отделении местного педагогического колледжа, есть два высших образования, в том числе по профилю «Государственное и муниципальное управление».
Ранее работала на Каменск-Уральском металлургическом заводе, также была специалистом в отделе по развитию потребительского рынка, предпринимательства и туризма родного города. С мая 2018 по июль 2023 года возглавляла «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», а позже пошла на повышение, возглавив «Центр развития туризма Свердловской области». Вероятно, что последнее место работы Чистякова покинула из-за сложных отношений с директором департамента развития туризма региона Эльмирой Тукановой.
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