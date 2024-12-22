22 декабря 2024

Экс-директор свердловского Центра развития туризма нашла новую работу

Экс-глава Центра развития туризма стала главной по культуре в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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К работе Марина Чистякова приступила 23 декабря
К работе Марина Чистякова приступила 23 декабря Фото:

Экс-директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова нашла новую работу — она возглавила управление культуры Каменска-Уральского. Об этом сообщает мэрия уральского города.

«Начальником ОМС „Управление культуры“ назначена Марина Чистякова. Соответствующее распоряжение подписал 20 декабря глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов. 23 декабря Марина Александровна приступила к работе», — говорится в пресс-релизе администрации.

Чистякова родом из Каменска-Уральского. Имеет среднее специальное образование — обучалась на музыкальном отделении местного педагогического колледжа, есть два высших образования, в том числе по профилю «Государственное и муниципальное управление».

Ранее работала на Каменск-Уральском металлургическом заводе, также была специалистом в отделе по развитию потребительского рынка, предпринимательства и туризма родного города. С мая 2018 по июль 2023 года возглавляла «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», а позже пошла на повышение, возглавив «Центр развития туризма Свердловской области». Вероятно, что последнее место работы Чистякова покинула из-за сложных отношений с директором департамента развития туризма региона Эльмирой Тукановой.

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Экс-директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова нашла новую работу — она возглавила управление культуры Каменска-Уральского. Об этом сообщает мэрия уральского города. « Начальником ОМС „Управление культуры“ назначена Марина Чистякова. Соответствующее распоряжение подписал 20 декабря глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов. 23 декабря Марина Александровна приступила к работе» , — говорится в пресс-релизе администрации. Чистякова родом из Каменска-Уральского. Имеет среднее специальное образование — обучалась на музыкальном отделении местного педагогического колледжа, есть два высших образования, в том числе по профилю « Государственное и муниципальное управление» . Ранее работала на Каменск-Уральском металлургическом заводе, также была специалистом в отделе по развитию потребительского рынка, предпринимательства и туризма родного города. С мая 2018 по июль 2023 года возглавляла «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», а позже пошла на повышение, возглавив «Центр развития туризма Свердловской области». Вероятно, что последнее место работы Чистякова покинула из-за сложных отношений с директором департамента развития туризма региона Эльмирой Тукановой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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