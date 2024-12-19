Ответственную за туризм в Свердловской области сохранят в должности, несмотря на скандалы

Главе свердловского департамента по развитию туризма Тукановой продлили контракт

20 декабря 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Эльмира Туканова курирует туризм в регионе уже больше 10 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава свердловского департамента по развитию туризма (ДРТ) Эльмира Туканова готовится представить отчет об итогах своей деятельности за три года. Контракт с ней подходит к концу, но, по данным URA.RU, вот-вот губернатор Евгений Куйвашев его продлит. Опросив представителей отрасли, агентство подводит итоги работы Тукановой, и они неутешительные. Сама же Туканова апеллирует к статистике и цифрам (они — с ее слов — хорошие). Туканова приехала в Свердловскую область в 2013 году. Считается, что по приглашению нынешнего главы региона, с которым работала еще в Тюменской области. Здесь она возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) и курировала его до января 2021 года. Потом перевелась на работу в правительство Башкирии. Ее отставке предшествовал ряд скандалов, в центре которых был ЦРТ. Один из самых громких связан с провалом работы с туристами в дни Чемпионата мира по футболу в 2018 году. ЦРТ, в частности, построил на Плотинке палаточный городок, потратив 16 млн рублей, в итоге он пустовал все дни мундиаля. Новость по теме Свердловская область на пороге фиаско: провален федеральный проект под руководством топ-чиновницы В Уфе Туканова проработала всего несколько месяцев, после отставки вернулась в Екатеринбург. Считается, что ДРТ создали как раз под это. Но и в принципиально новом статусе Туканова регулярно попадала под критику. Ей, как считается, не удалось найти общий язык с туристическим сообществом и со своими подчиненными. Еще в 2020-м году чиновница подавала в суд на главу Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева из-за якобы необоснованных обвинений в неэффективности. В 2023-м уже члены УАТ обращались к Куйвашеву с просьбой обратить внимание на кризисную ситуацию, которая сложилась в ДРТ, и говорили, что Туканова даже не пытается найти общий язык с отраслевиками. И ситуация не меняется, подтвердил сейчас Мальцев URA.RU. «Как руководитель крупнейшего профессионального сообщества я могу утверждать, что не создано главное, из чего должен развиваться этот сектор экономики, — качественная, доверительная связь между областными органами и профессиональным турсообществом. Отношения крайне сложные и порой откровенно конфликтные, что приводит к отсутствию серьезных инвестиций в регион как федеральных, так и со стороны бизнеса. Те же проекты, которые ими [ДРТ] все-таки реализуются, являются преимущественно частными инициативами и порой развиваются вопреки, а не благодаря ДРТ… Где-то это социальная нагрузка, которую добровольно берут крупные компании, чтобы помочь городам присутствия», — прокомментировал ситуацию Мальцев. Считается, что именно конфликт с Тукановой сыграл ключевую роль в отставке Леонида Гункевича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не смогла Туканова найти общий язык и с главой подведомственного ей АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» Леонидом Гункевичем. Все помнят скандал накануне 2023 года, когда сотрудники АНО многие месяцы не могли получить зарплату. По одной из версий, проблемы спровоцировала якобы как раз Туканова, вовремя не подписав документы. Также чиновница уже два года судится (через ДРТ) с АНО, пытаясь опротестовать некоторые сделки. Суд в итоге подтвердил их законность, дважды ДРТ проиграл. Поведение истца — департамента — в инстанции оценили как «противоречивое и недобросовестное». За три года от чиновницы также ушли два заместителя — Юрий Патанин, работающий сейчас советником у замгубернатора Дмитрия Ионина, и Елена Васильева, экс-начальница одного из отделов свердловского министерства ЖКХ. Рассталась Туканова и с главным бухгалтером, на днях уволилась руководитель еще одного подведа — Центра развития туризма — Марина Чистякова. Выделяя другие особенности работы Тукановой, в кабинетах подмечают: за три года она не смогла привлечь ни рубля на развитие туристской инфраструктуры области из федерального бюджета. Были лишь перераспределения поступивших сверху средств, и те вызывали вопросы. По данным URA.RU, на прошлой неделе «Баден-Баден» — один из получателей федеральной субсидии — вернул ее часть ДРТ, оттуда деньги ушли обратно в Министерство экономики. Речь о проекте новых домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже. Baden Family не смогла построить их в срок — до конца 2024 года, и теперь область обязана вернуть более 217,3 млн рублей в федеральный бюджет. Эльмира Туканова претензии отбивает статистикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «По сути, компания получила беспроцентный займ, обернула средства, и вернула обратно. Такое обычно разбирается в суде», — размышляет осведомленный источник агентства. При этом в отчетах у ДРТ стабильно высокие показатели, но и здесь есть подвох — основную статистику в сфере туризма делает Екатеринбург. Речь идет, в том числе, и о деловых туристах — командировочных, приезжающих на обучение, участниках деловых мероприятий (которые организует и проводят структуры, никак не связанные с ДРТ). Этот тезис подтверждает и Мальцев. «Город и область исторически развивались неравномерно. В Екатеринбурге еще в 2002 году был создан стратегический план развития, и он постоянно модернизировался, менялся, благодаря этому, в том числе, у нас развитая отельная база. Аэропорт „Кольцово“ не единожды признавался лучшим, у нас представлены консульские учреждения, что тоже дает существенный приток туристов. Отдельно я бы похвалил культурные проекты… И совершенно другая история — это развитие области», — отметил Мальцев. По его словам, в регионе есть острая нехватка загородных средств размещения, которая является следствием недоверия со стороны инвесторов. В итоге те отели, которые есть, задирают ценник, не повышая уровень сервиса. Это, добавляет Мальцев, приводит к тому, что туристы предпочитают отдых по маршрутам выходного дня, минуя Свердловскую область — например, на озера ездят в Челябинскую, на источники — в Тюменскую. «У Свердловской области такого позиционирования нет, и это следствие той работы, которая осуществлялась сначала ЦРТ, потом ДРТ. То есть крайне слабое качество работы, конечно же, без всякого сомнения», — подытожил Мальцев. Туканова в ответ на запрос URA.RU подтвердила, что контракт с ней действительно продлен еще на три года. Оценивая итоги работы последних лет, привела статистику: Свердловская область в национальном рейтинге туристской привлекательности поднялась с 10-го на пятое место. «Привлекли из федерального бюджета больше 1 млрд рублей, на них 1,5 млрд — средства инвесторов. Турпоток увеличили вдвое, по итогам 2023 года регион посетили 3,8 млн туристов, номерной фонд Свердловской области увеличился на 900 номеров», — отметила она. Комментируя тезис, что основную статистику департаменту делает Екатеринбург, Туканова заявила: основной номерной фонд (около 300 отелей) действительно сконцентрирован в уральской столице, что естественно. Но за пределами областного центра находится такое же количество номеров в отелях. Еще 213 номеров вводится в этом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловского департамента по развитию туризма (ДРТ) Эльмира Туканова готовится представить отчет об итогах своей деятельности за три года. Контракт с ней подходит к концу, но, по данным URA.RU, вот-вот губернатор Евгений Куйвашев его продлит. Опросив представителей отрасли, агентство подводит итоги работы Тукановой, и они неутешительные. Сама же Туканова апеллирует к статистике и цифрам (они — с ее слов — хорошие). Туканова приехала в Свердловскую область в 2013 году. Считается, что по приглашению нынешнего главы региона, с которым работала еще в Тюменской области. Здесь она возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) и курировала его до января 2021 года. Потом перевелась на работу в правительство Башкирии. Ее отставке предшествовал ряд скандалов, в центре которых был ЦРТ. Один из самых громких связан с провалом работы с туристами в дни Чемпионата мира по футболу в 2018 году. ЦРТ, в частности, построил на Плотинке палаточный городок, потратив 16 млн рублей, в итоге он пустовал все дни мундиаля. В Уфе Туканова проработала всего несколько месяцев, после отставки вернулась в Екатеринбург. Считается, что ДРТ создали как раз под это. Но и в принципиально новом статусе Туканова регулярно попадала под критику. Ей, как считается, не удалось найти общий язык с туристическим сообществом и со своими подчиненными. Еще в 2020-м году чиновница подавала в суд на главу Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева из-за якобы необоснованных обвинений в неэффективности. В 2023-м уже члены УАТ обращались к Куйвашеву с просьбой обратить внимание на кризисную ситуацию, которая сложилась в ДРТ, и говорили, что Туканова даже не пытается найти общий язык с отраслевиками. И ситуация не меняется, подтвердил сейчас Мальцев URA.RU. «Как руководитель крупнейшего профессионального сообщества я могу утверждать, что не создано главное, из чего должен развиваться этот сектор экономики, — качественная, доверительная связь между областными органами и профессиональным турсообществом. Отношения крайне сложные и порой откровенно конфликтные, что приводит к отсутствию серьезных инвестиций в регион как федеральных, так и со стороны бизнеса. Те же проекты, которые ими [ДРТ] все-таки реализуются, являются преимущественно частными инициативами и порой развиваются вопреки, а не благодаря ДРТ… Где-то это социальная нагрузка, которую добровольно берут крупные компании, чтобы помочь городам присутствия», — прокомментировал ситуацию Мальцев. Не смогла Туканова найти общий язык и с главой подведомственного ей АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» Леонидом Гункевичем. Все помнят скандал накануне 2023 года, когда сотрудники АНО многие месяцы не могли получить зарплату. По одной из версий, проблемы спровоцировала якобы как раз Туканова, вовремя не подписав документы. Также чиновница уже два года судится (через ДРТ) с АНО, пытаясь опротестовать некоторые сделки. Суд в итоге подтвердил их законность, дважды ДРТ проиграл. Поведение истца — департамента — в инстанции оценили как «противоречивое и недобросовестное». За три года от чиновницы также ушли два заместителя — Юрий Патанин, работающий сейчас советником у замгубернатора Дмитрия Ионина, и Елена Васильева, экс-начальница одного из отделов свердловского министерства ЖКХ. Рассталась Туканова и с главным бухгалтером, на днях уволилась руководитель еще одного подведа — Центра развития туризма — Марина Чистякова. Выделяя другие особенности работы Тукановой, в кабинетах подмечают: за три года она не смогла привлечь ни рубля на развитие туристской инфраструктуры области из федерального бюджета. Были лишь перераспределения поступивших сверху средств, и те вызывали вопросы. По данным URA.RU, на прошлой неделе «Баден-Баден» — один из получателей федеральной субсидии — вернул ее часть ДРТ, оттуда деньги ушли обратно в Министерство экономики. Речь о проекте новых домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже. Baden Family не смогла построить их в срок — до конца 2024 года, и теперь область обязана вернуть более 217,3 млн рублей в федеральный бюджет. «По сути, компания получила беспроцентный займ, обернула средства, и вернула обратно. Такое обычно разбирается в суде», — размышляет осведомленный источник агентства. При этом в отчетах у ДРТ стабильно высокие показатели, но и здесь есть подвох — основную статистику в сфере туризма делает Екатеринбург. Речь идет, в том числе, и о деловых туристах — командировочных, приезжающих на обучение, участниках деловых мероприятий (которые организует и проводят структуры, никак не связанные с ДРТ). Этот тезис подтверждает и Мальцев. «Город и область исторически развивались неравномерно. В Екатеринбурге еще в 2002 году был создан стратегический план развития, и он постоянно модернизировался, менялся, благодаря этому, в том числе, у нас развитая отельная база. Аэропорт „Кольцово“ не единожды признавался лучшим, у нас представлены консульские учреждения, что тоже дает существенный приток туристов. Отдельно я бы похвалил культурные проекты… И совершенно другая история — это развитие области», — отметил Мальцев. По его словам, в регионе есть острая нехватка загородных средств размещения, которая является следствием недоверия со стороны инвесторов. В итоге те отели, которые есть, задирают ценник, не повышая уровень сервиса. Это, добавляет Мальцев, приводит к тому, что туристы предпочитают отдых по маршрутам выходного дня, минуя Свердловскую область — например, на озера ездят в Челябинскую, на источники — в Тюменскую. «У Свердловской области такого позиционирования нет, и это следствие той работы, которая осуществлялась сначала ЦРТ, потом ДРТ. То есть крайне слабое качество работы, конечно же, без всякого сомнения», — подытожил Мальцев. Туканова в ответ на запрос URA.RU подтвердила, что контракт с ней действительно продлен еще на три года. Оценивая итоги работы последних лет, привела статистику: Свердловская область в национальном рейтинге туристской привлекательности поднялась с 10-го на пятое место. «Привлекли из федерального бюджета больше 1 млрд рублей, на них 1,5 млрд — средства инвесторов. Турпоток увеличили вдвое, по итогам 2023 года регион посетили 3,8 млн туристов, номерной фонд Свердловской области увеличился на 900 номеров», — отметила она. Комментируя тезис, что основную статистику департаменту делает Екатеринбург, Туканова заявила: основной номерной фонд (около 300 отелей) действительно сконцентрирован в уральской столице, что естественно. Но за пределами областного центра находится такое же количество номеров в отелях. Еще 213 номеров вводится в этом году.