Свердловчанка сдала сына, надругавшегося над школьницей

Пенсионерка из поселка Бубчиково (Алапаевский район, Свердловская область) сдала силовикам 35-летнего сына, который надругался над 13-летней школьницей. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
По его словам, ЧП произошло ночью 20 декабря в Ленинском районе Екатеринбурга. «Подозреваемый в момент преступления был пьян. Он задержан, свою вину не признает», — сказал собеседник агентства.
Известно, что пострадавшая воспитывается в неполной семье. Фигурант ранее был судим за грабеж и угрозу убийством. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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