22 декабря 2024

Свердловчанка сдала сына, надругавшегося над школьницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран ВОВ Фаня Гуревич (Юлиус). Екатеринбург , пенсионерка, старость, обручальное кольцо, женские руки, руки старика, забота о стариках, забота о ветеранах
Сын женщины вину не признает Фото:

Пенсионерка из поселка Бубчиково (Алапаевский район, Свердловская область) сдала силовикам 35-летнего сына, который надругался над 13-летней школьницей. Подробности истории рассказал источник URA.RU.

По его словам, ЧП произошло ночью 20 декабря в Ленинском районе Екатеринбурга. «Подозреваемый в момент преступления был пьян. Он задержан, свою вину не признает», — сказал собеседник агентства.

Известно, что пострадавшая воспитывается в неполной семье. Фигурант ранее был судим за грабеж и угрозу убийством. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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Пенсионерка из поселка Бубчиково (Алапаевский район, Свердловская область) сдала силовикам 35-летнего сына, который надругался над 13-летней школьницей. Подробности истории рассказал источник URA.RU. По его словам, ЧП произошло ночью 20 декабря в Ленинском районе Екатеринбурга. «Подозреваемый в момент преступления был пьян. Он задержан, свою вину не признает», — сказал собеседник агентства. Известно, что пострадавшая воспитывается в неполной семье. Фигурант ранее был судим за грабеж и угрозу убийством. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера». Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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