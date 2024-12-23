Полиция нашла магнитогорцев, избивших мужчину за замечание о выгуле ротвейлера

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Полиция оперативно отыскала нападавших Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции установили и опросили мужчин, избивших местного жителя, из-за сделанного замечания по поводу выгула ротвейлера без намордника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении возбуждено административное производство по факту побоев.

«Все участники конфликта установлены, опрошены. По обстоятельствам произошедшего возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что потерпевшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято обоснованное решение в соответствии законодательством.

Нападение произошло в одном из подъездов. Мужчину сначала сбили с ног, а потом начали запинывать. Родственники потерпевшего предполагают, что таким образом налетчики свели с ним счеты за сделанное замечание по поводу выгула бойцовской собаки породы ротвейлер без намордника.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции установили и опросили мужчин, избивших местного жителя, из-за сделанного замечания по поводу выгула ротвейлера без намордника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении возбуждено административное производство по факту побоев. «Все участники конфликта установлены, опрошены. По обстоятельствам произошедшего возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что потерпевшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято обоснованное решение в соответствии законодательством. Нападение произошло в одном из подъездов. Мужчину сначала сбили с ног, а потом начали запинывать. Родственники потерпевшего предполагают, что таким образом налетчики свели с ним счеты за сделанное замечание по поводу выгула бойцовской собаки породы ротвейлер без намордника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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