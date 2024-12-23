Полиция нашла магнитогорцев, избивших мужчину за замечание о выгуле ротвейлера

23 декабря 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Полиция оперативно отыскала нападавших Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции установили и опросили мужчин, избивших местного жителя, из-за сделанного замечания по поводу выгула ротвейлера без намордника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении возбуждено административное производство по факту побоев. «Все участники конфликта установлены, опрошены. По обстоятельствам произошедшего возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что потерпевшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято обоснованное решение в соответствии законодательством. Нападение произошло в одном из подъездов. Мужчину сначала сбили с ног, а потом начали запинывать. Родственники потерпевшего предполагают, что таким образом налетчики свели с ним счеты за сделанное замечание по поводу выгула бойцовской собаки породы ротвейлер без намордника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции установили и опросили мужчин, избивших местного жителя, из-за сделанного замечания по поводу выгула ротвейлера без намордника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в их отношении возбуждено административное производство по факту побоев. «Все участники конфликта установлены, опрошены. По обстоятельствам произошедшего возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что потерпевшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято обоснованное решение в соответствии законодательством. Нападение произошло в одном из подъездов. Мужчину сначала сбили с ног, а потом начали запинывать. Родственники потерпевшего предполагают, что таким образом налетчики свели с ним счеты за сделанное замечание по поводу выгула бойцовской собаки породы ротвейлер без намордника.