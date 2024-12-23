Свердловчанам рассказали, где в регионе установят первые российские LTE-вышки

В Свердловской области в начале 2025 года установят первые базовые станции LTE 800 и LTE 1800 отечественного производства. Пять станций, созданных компанией «ИРТЕЯ», появятся в городе Краснотурьинске, деревнях Леневка, Черлак, Половинка, Мосина. Как пояснили URA.RU в пресс-службе МТС, переход на российское оборудование приблизит страну к достижению технологического суверенитета.
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из „ИРТЕИ“ и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования», — сообщил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
К концу 2024 года российские базовые станции заработают в 37 регионах страны — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах.
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