23 декабря 2024

El Pais: в НАТО невозможно повысить расходы на оборону до 3%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В НАТО не могут резко поднять траты на оборону
В НАТО не могут резко поднять траты на оборону Фото:

Достижение уровня расходов на оборону в 3% от ВВП среди стран-членов НАТО кажется невозможным. Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на дипломатические источники.

Основными странами, выразившими затруднения в достижении этого показателя в короткие сроки, стали Франция и Германия. Они тратят на оборону чуть больше 2% ВВП и сообщили генеральному секретарю альянса Марку Рютте, что не смогут увеличить расходы на оборону в короткие сроки, пишет El Pais. Также обсуждается возможность постановки этой цели на саммите НАТО в июле 2025 года в Гааге.

Кроме того, существует давление на восемь стран-членов альянса, которые не соответствуют текущему согласованному показателю в 2% от ВВП. Среди этих стран находится Испания, чьи текущие расходы на оборону составляют всего 1,28%, при планах достичь 2% только к 2029 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Достижение уровня расходов на оборону в 3% от ВВП среди стран-членов НАТО кажется невозможным. Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на дипломатические источники. Основными странами, выразившими затруднения в достижении этого показателя в короткие сроки, стали Франция и Германия. Они тратят на оборону чуть больше 2% ВВП и сообщили генеральному секретарю альянса Марку Рютте, что не смогут увеличить расходы на оборону в короткие сроки, пишет El Pais. Также обсуждается возможность постановки этой цели на саммите НАТО в июле 2025 года в Гааге. Кроме того, существует давление на восемь стран-членов альянса, которые не соответствуют текущему согласованному показателю в 2% от ВВП. Среди этих стран находится Испания, чьи текущие расходы на оборону составляют всего 1,28%, при планах достичь 2% только к 2029 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...