El Pais: в НАТО невозможно повысить расходы на оборону до 3%

Достижение уровня расходов на оборону в 3% от ВВП среди стран-членов НАТО кажется невозможным. Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на дипломатические источники.
Основными странами, выразившими затруднения в достижении этого показателя в короткие сроки, стали Франция и Германия. Они тратят на оборону чуть больше 2% ВВП и сообщили генеральному секретарю альянса Марку Рютте, что не смогут увеличить расходы на оборону в короткие сроки, пишет El Pais. Также обсуждается возможность постановки этой цели на саммите НАТО в июле 2025 года в Гааге.
Кроме того, существует давление на восемь стран-членов альянса, которые не соответствуют текущему согласованному показателю в 2% от ВВП. Среди этих стран находится Испания, чьи текущие расходы на оборону составляют всего 1,28%, при планах достичь 2% только к 2029 году.
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