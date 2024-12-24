Повышение зарплат первым лицам Екатеринбурга вызвало конфликт во власти, мэр ответил жестко

Спикер думы Екатеринбурга Гурарий хотела отказаться от повышения зарплаты

24 декабря 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и Анна Гурарий станут богаче с 1 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увеличение зарплат мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, ее заму и чиновникам днем 24 декабря прошло не так гладко, как выглядело со стороны. По данным URA.RU, Гурарий просила вычеркнуть себя из документа, не желая фигурировать в новостях негативного толка. Орлов нашел железный аргумент. Зарплата Орлова, Гурарий, первого вице-спикера думы Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его подчиненных, а также чиновников из аппарата думы и горадминистрации складывается из оклада и различных надбавок. Орлову, Гурарий, Матвееву, Гетманчуку и его подчиненным увеличили «ежемесячное денежное поощрение». Орлову — с 3,7 оклада до 4,23 оклада, то есть с 236 437 рублей до 270 305 рублей, Гурарий — на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвееву — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчуку — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторам — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Чиновникам администрации и аппарата думы увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех. Новость по теме Мэру Екатеринбурга, спикеру думы и чиновникам подняли зарплаты Источник URA.RU, близкий к думе, сразу после вынесения вопроса на рассмотрение депутатов уверял, что Гурарий не обсуждала его с мэрией и «была в шоке». «Ей не понравилось, что такое решение приняли без нее. Она опасалась хейта от „патриотов“ — из-за того, что политики богатеют в разгар СВО», — объяснил инсайдер. Собеседник в агентства мэрии при этом настаивает, что это лукавство и документ через Гурарий на этапе согласований проходил. Версии, обсуждала ли Гурарий эту тему с Орловым, разнятся. Источник в окружении спикера говорит, что нет. Другой источник в думе утверждает, что да. Орлов, по его словам, якобы попытался объяснить спикеру, что это решение не его, а областной власти (лично губернатора Евгения Куйвашева) — ежегодно индексировать зарплаты муниципальных чиновников за счет регионального бюджета. «Причем у Екатеринбурга повышение меньше, чем в соседних городах. Орлов прежде всего думает о рядовых чиновниках, ему обидно, что они живут хуже, чем коллеги из других домов власти. Естественно, нормальные кадры в таких условиях удерживать тяжело», — объяснил логику, которой якобы руководствуется Орлов, собеседник. Он также утверждает, что, если бы Гурарий вычеркнули из списка, сорвалась бы индексация для Матвеева, Гетманчука и аудиторов Счетной палаты, поскольку их доходы регламентируются одним документом. «Орлов предложил Гурарий, если ей так неохота получать больше, отдавать разницу в какой-нибудь благотворительный фонд», — добавил второй близкий к мэрии источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение зарплат мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, спикеру думы Анне Гурарий, ее заму и чиновникам днем 24 декабря прошло не так гладко, как выглядело со стороны. По данным URA.RU, Гурарий просила вычеркнуть себя из документа, не желая фигурировать в новостях негативного толка. Орлов нашел железный аргумент. Зарплата Орлова, Гурарий, первого вице-спикера думы Михаила Матвеева, главы Счетной палаты Александра Гетманчука и его подчиненных, а также чиновников из аппарата думы и горадминистрации складывается из оклада и различных надбавок. Орлову, Гурарий, Матвееву, Гетманчуку и его подчиненным увеличили «ежемесячное денежное поощрение». Орлову — с 3,7 оклада до 4,23 оклада, то есть с 236 437 рублей до 270 305 рублей, Гурарий — на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвееву — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчуку — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторам — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей). Чиновникам администрации и аппарата думы увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех. Источник URA.RU, близкий к думе, сразу после вынесения вопроса на рассмотрение депутатов уверял, что Гурарий не обсуждала его с мэрией и «была в шоке». «Ей не понравилось, что такое решение приняли без нее. Она опасалась хейта от „патриотов“ — из-за того, что политики богатеют в разгар СВО», — объяснил инсайдер. Собеседник в агентства мэрии при этом настаивает, что это лукавство и документ через Гурарий на этапе согласований проходил. Версии, обсуждала ли Гурарий эту тему с Орловым, разнятся. Источник в окружении спикера говорит, что нет. Другой источник в думе утверждает, что да. Орлов, по его словам, якобы попытался объяснить спикеру, что это решение не его, а областной власти (лично губернатора Евгения Куйвашева) — ежегодно индексировать зарплаты муниципальных чиновников за счет регионального бюджета. «Причем у Екатеринбурга повышение меньше, чем в соседних городах. Орлов прежде всего думает о рядовых чиновниках, ему обидно, что они живут хуже, чем коллеги из других домов власти. Естественно, нормальные кадры в таких условиях удерживать тяжело», — объяснил логику, которой якобы руководствуется Орлов, собеседник. Он также утверждает, что, если бы Гурарий вычеркнули из списка, сорвалась бы индексация для Матвеева, Гетманчука и аудиторов Счетной палаты, поскольку их доходы регламентируются одним документом. «Орлов предложил Гурарий, если ей так неохота получать больше, отдавать разницу в какой-нибудь благотворительный фонд», — добавил второй близкий к мэрии источник.