Мэру Екатеринбурга, спикеру думы и чиновникам подняли зарплаты

Гордума Екатеринбурга подняла зарплаты мэру Алексею Орлову, спикеру Анне Гурарий, ее первому заму Михаилу Матвееву и чиновникам. Решение было принято без обсуждений на заседании 24 декабря, передает корреспондент URA.RU.
Зарплата Орлова складывается из нескольких частей: оклад (63 902 рубля), ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу с гостайной (ее размер неизвестен), и отпускные (два оклада, 127 804 рубля). Орлову увеличили ежемесячное денежное поощрение — с 3,7 оклада до 4,23 оклада, то есть с 236 437 рублей до 270 305 рублей. Таким образом, зарплата мэра увеличилась на 33,9 тысячи.
По такому же принципу формируются зарплаты Гурарий, Матвеева, главы Счетной платы Александра Гетманчука и аудиторов СП. Денежное поощрение для Гурарий подняли на 24,7 тысячи рублей (до 208 768 рублей), Матвеева — на 20,2 тысячи рублей (до 160 462 рублей), Гетманчука — на 18,6 тысячи (до 145 345) рублей, аудиторов — на 13,7 тысячи (до 99 793 рублей).
Чиновникам администрации увеличивают ежемесячные надбавки за особые условия труда — с 7,2 оклада до 8,4 оклада — и за особые условия муниципальной службы (тоже 7,2 оклада до 8,4 оклада). Надбавка за выслугу лет увеличивается с четырех окладов до 4,8 оклада. А надбавка за классный чин вырастет с двух окладов до трех.
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