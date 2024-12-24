24 декабря 2024

Россиянам рассказали, как не разориться на подарках на Новый год

Маркетолог Волошанина: лучший новогодний подарок для коллег — книга
© Служба новостей «URA.RU»
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Книга - это универсальный подарок на Новый год для коллег или знакомых
Книга - это универсальный подарок на Новый год для коллег или знакомых Фото:

Чтобы не разориться на новогодних подарках, можно подарить преподнести близким символические сюрпризы или подарить им новые впечатления. А для коллег можно приготовить более универсальные подарки, считает генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина. По ее словам, книга — самый оптимальный вариант. 

«Большинство предпочитает в Новый год делать своим близким символические, создающие настроение сюрпризы, чтобы не просесть в финансах в январе. И правильно делают. В конце концов, Новый год ? не персональный праздник, как, например, день рождения», — поделилась своим мнением Волошанина в интервью радио Sputnik.

Маркетолог советует выбрать в качестве подарков для родных и близких не материальные вещи, а впечатления, которые можно разделить вместе. Это может быть конная прогулка, поездка в глэмпинг, день в SPA, экскурсионный тур по городам России или сертификат на занятия экстремальными видами спорта.

Что касается подарков для знакомых и коллег, то стоит выбирать оригинальные и необычные подарки. Книга, по мнению Волошаниной — универсальный подарок. 

Ранее медиум и эксперт по магии Айгуль Хуснетдинова предостерегла от дарения предметов личной гигиены, сертификатов, украшений, одежды, животных и мебели. Она также настоятельно советует не дарить сертификаты на развлечения, которые не соответствуют интересам получателя. Такие подарки могут быть восприняты как недостаточно продуманные и не учитывающие личные предпочтения человека.

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Чтобы не разориться на новогодних подарках, можно подарить преподнести близким символические сюрпризы или подарить им новые впечатления. А для коллег можно приготовить более универсальные подарки, считает генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина. По ее словам, книга — самый оптимальный вариант.  «Большинство предпочитает в Новый год делать своим близким символические, создающие настроение сюрпризы, чтобы не просесть в финансах в январе. И правильно делают. В конце концов, Новый год ? не персональный праздник, как, например, день рождения», — поделилась своим мнением Волошанина в интервью радио Sputnik. Маркетолог советует выбрать в качестве подарков для родных и близких не материальные вещи, а впечатления, которые можно разделить вместе. Это может быть конная прогулка, поездка в глэмпинг, день в SPA, экскурсионный тур по городам России или сертификат на занятия экстремальными видами спорта. Что касается подарков для знакомых и коллег, то стоит выбирать оригинальные и необычные подарки. Книга, по мнению Волошаниной — универсальный подарок.  Ранее медиум и эксперт по магии Айгуль Хуснетдинова предостерегла от дарения предметов личной гигиены, сертификатов, украшений, одежды, животных и мебели. Она также настоятельно советует не дарить сертификаты на развлечения, которые не соответствуют интересам получателя. Такие подарки могут быть восприняты как недостаточно продуманные и не учитывающие личные предпочтения человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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