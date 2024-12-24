Россиянам рассказали, как не разориться на подарках на Новый год

Чтобы не разориться на новогодних подарках, можно подарить преподнести близким символические сюрпризы или подарить им новые впечатления. А для коллег можно приготовить более универсальные подарки, считает генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина. По ее словам, книга — самый оптимальный вариант.
«Большинство предпочитает в Новый год делать своим близким символические, создающие настроение сюрпризы, чтобы не просесть в финансах в январе. И правильно делают. В конце концов, Новый год ? не персональный праздник, как, например, день рождения», — поделилась своим мнением Волошанина в интервью радио Sputnik.
Маркетолог советует выбрать в качестве подарков для родных и близких не материальные вещи, а впечатления, которые можно разделить вместе. Это может быть конная прогулка, поездка в глэмпинг, день в SPA, экскурсионный тур по городам России или сертификат на занятия экстремальными видами спорта.
Что касается подарков для знакомых и коллег, то стоит выбирать оригинальные и необычные подарки. Книга, по мнению Волошаниной — универсальный подарок.
Ранее медиум и эксперт по магии Айгуль Хуснетдинова предостерегла от дарения предметов личной гигиены, сертификатов, украшений, одежды, животных и мебели. Она также настоятельно советует не дарить сертификаты на развлечения, которые не соответствуют интересам получателя. Такие подарки могут быть восприняты как недостаточно продуманные и не учитывающие личные предпочтения человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.