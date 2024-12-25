Глава Северной Осетии опроверг атаку на телевышку во Владикавказе

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Сергей Меняйло призвал не распространять фейки
Сергей Меняйло призвал не распространять фейки Фото:

Информация о попытке удара БПЛА по телевизионной вышке во Владикавказе — фейк. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Накануне telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил о якобы попытке удара беспилотника по объекту в столице республики.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Глава республики призвал сохранять спокойствие и не распространять фейки, а также пообещал делиться достоверной информацией о ситуации во Владикавказе в своем канале. 

За четыре минуты до поста Меняйло telegram-канал Shot сообщил о попытке удара БПЛА по телевышке. По данным канала, это якобы произошло на улице Осетинская Горка. 

Утром 25 декабря во Владикавказе также произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». По предварительным данным, погиб один человек, еще 13 — пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказывает о ЧП. 

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Информация о попытке удара БПЛА по телевизионной вышке во Владикавказе — фейк. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Накануне telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил о якобы попытке удара беспилотника по объекту в столице республики. «Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Глава республики призвал сохранять спокойствие и не распространять фейки, а также пообещал делиться достоверной информацией о ситуации во Владикавказе в своем канале.  За четыре минуты до поста Меняйло telegram-канал Shot сообщил о попытке удара БПЛА по телевышке. По данным канала, это якобы произошло на улице Осетинская Горка.  Утром 25 декабря во Владикавказе также произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». По предварительным данным, погиб один человек, еще 13 — пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказывает о ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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