Глава Северной Осетии опроверг атаку на телевышку во Владикавказе

Информация о попытке удара БПЛА по телевизионной вышке во Владикавказе — фейк. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Накануне telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил о якобы попытке удара беспилотника по объекту в столице республики.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Глава республики призвал сохранять спокойствие и не распространять фейки, а также пообещал делиться достоверной информацией о ситуации во Владикавказе в своем канале.
За четыре минуты до поста Меняйло telegram-канал Shot сообщил о попытке удара БПЛА по телевышке. По данным канала, это якобы произошло на улице Осетинская Горка.
Утром 25 декабря во Владикавказе также произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». По предварительным данным, погиб один человек, еще 13 — пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказывает о ЧП.
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