Пермские огнеборцы потушили пожар в здании бывшего магазина у Музея авиации. Фото

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На месте пожара работали 33 специалиста и восемь единиц техники
На месте пожара работали 33 специалиста и восемь единиц техники Фото:

В Перми огнеборцы МЧС России потушили пожар в здании бывшего магазина рядом с Музеем авиации. Площадь возгорания составила 100 квадрвтных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Пожар потушен. На ул. Шоссе Космонавтов горела крыша деревянного неэксплуатируемого здания. На месте работали 33 специалиста и восемь единиц техники МЧС России», — рассказали в МЧС.

Ранее очевидцы, сообщившие о пожаре в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина, находящееся всего в 15 метрах от музея.

В тушении приняло участие восемь единиц техники
В тушении приняло участие восемь единиц техники
Фото:
Пожар произошел в бывшем магазине
Пожар произошел в бывшем магазине
Фото:

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В Перми огнеборцы МЧС России потушили пожар в здании бывшего магазина рядом с Музеем авиации. Площадь возгорания составила 100 квадрвтных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Пожар потушен. На ул. Шоссе Космонавтов горела крыша деревянного неэксплуатируемого здания. На месте работали 33 специалиста и восемь единиц техники МЧС России», — рассказали в МЧС. Ранее очевидцы, сообщившие о пожаре в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина, находящееся всего в 15 метрах от музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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