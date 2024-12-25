На месте пожара работали 33 специалиста и восемь единиц техники
В Перми огнеборцы МЧС России потушили пожар в здании бывшего магазина рядом с Музеем авиации. Площадь возгорания составила 100 квадрвтных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Пожар потушен. На ул. Шоссе Космонавтов горела крыша деревянного неэксплуатируемого здания. На месте работали 33 специалиста и восемь единиц техники МЧС России», — рассказали в МЧС.
Ранее очевидцы, сообщившие о пожаре в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина, находящееся всего в 15 метрах от музея.
В тушении приняло участие восемь единиц техники
Пожар произошел в бывшем магазине
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