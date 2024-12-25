В Перми загорелся бывший магазин около Музея авиации

В Перми пожар произошел на шоссе Космонавтов. Очевидцы, первые сообщившие об этом в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном ГУ МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина в 15 метрах от музея.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в г. Пермь на ул. Шоссе Космонавтов. Горит бывший магазин. Музей авиации находится в 15 метрах — ему угрозы нет», — рассказали журналистам в МЧС.
О пострадавших информации не поступало. Это оперативная информация, которая еще может измениться, отметили в ГУ МЧС.
Обновлено: по уточненной информации, горит строящееся здание. Пожар локализован на площади 80 кв. м.
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