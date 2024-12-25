В Перми загорелся бывший магазин около Музея авиации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные борются с огнем
Пожарные борются с огнем Фото:

В Перми пожар произошел на шоссе Космонавтов. Очевидцы, первые сообщившие об этом в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном ГУ МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина в 15 метрах от музея.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в г. Пермь на ул. Шоссе Космонавтов. Горит бывший магазин. Музей авиации находится в 15 метрах — ему угрозы нет», — рассказали журналистам в МЧС.

О пострадавших информации не поступало. Это оперативная информация, которая еще может измениться, отметили в ГУ МЧС.

Обновлено: по уточненной информации, горит строящееся здание. Пожар локализован на площади 80 кв. м.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пожар произошел на шоссе Космонавтов. Очевидцы, первые сообщившие об этом в соцсетях, предположили, что горит территория бывшего Музея авиации. Но в региональном ГУ МЧС уточнили, что пострадало здание бывшего магазина в 15 метрах от музея. «Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в г. Пермь на ул. Шоссе Космонавтов. Горит бывший магазин. Музей авиации находится в 15 метрах — ему угрозы нет», — рассказали журналистам в МЧС. О пострадавших информации не поступало. Это оперативная информация, которая еще может измениться, отметили в ГУ МЧС. Обновлено: по уточненной информации, горит строящееся здание. Пожар локализован на площади 80 кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...