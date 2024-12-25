Челябинский губернатор назначил нового начальника управления

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Навозохранилище красногорского свинокомплекса "Ариант". Челябинск, тузов сергей, свиные фекалии
Сергей Тузов возглавил новую структуру Фото:

Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Тузова новым начальником управления ветеринарии Челябинской области. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации.

«Назначить Тузова Сергея Викторовича начальником Главного управления ветеринарии Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Управление ветеринарии Челябинской области было недавно образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Последнее и возглавлял Тузов. Месяц назад Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии.

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Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Тузова новым начальником управления ветеринарии Челябинской области. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить Тузова Сергея Викторовича начальником Главного управления ветеринарии Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Управление ветеринарии Челябинской области было недавно образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Последнее и возглавлял Тузов. Месяц назад Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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