Челябинский губернатор назначил нового начальника управления

25 декабря 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Сергей Тузов возглавил новую структуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Тузова новым начальником управления ветеринарии Челябинской области. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить Тузова Сергея Викторовича начальником Главного управления ветеринарии Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Управление ветеринарии Челябинской области было недавно образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Последнее и возглавлял Тузов. Месяц назад Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Тузова новым начальником управления ветеринарии Челябинской области. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить Тузова Сергея Викторовича начальником Главного управления ветеринарии Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Управление ветеринарии Челябинской области было недавно образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Последнее и возглавлял Тузов. Месяц назад Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии.