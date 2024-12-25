Челябинский губернатор назначил нового начальника управления

Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Тузова новым начальником управления ветеринарии Челябинской области. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации.
«Назначить Тузова Сергея Викторовича начальником Главного управления ветеринарии Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Управление ветеринарии Челябинской области было недавно образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Последнее и возглавлял Тузов. Месяц назад Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии.
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