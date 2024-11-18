Губернатор Текслер создал два новых управления в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.
«Текслер подписал постановления об образовании Главного управления координации развития туризма в Челябинской области и Главного управления ветеринарии Челябинской области», — сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале. Сейчас начнутся мероприятия по формированию ведомств.
Управление координации развития туризма войдет в структуру исполнительных органов власти. До этого оно было структурным подразделением аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Управление ветеринарии Челябинской области будет образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. К нему перейдут соответствующие полномочия, добавили в пресс-службе регионального правительства.
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