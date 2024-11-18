18 ноября 2024

Губернатор Текслер создал два новых управления в Челябинской области

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Текслер подписал постановления об образовании двух управлений
Текслер подписал постановления об образовании двух управлений Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба областного правительства. 

«Текслер подписал постановления об образовании Главного управления координации развития туризма в Челябинской области и Главного управления ветеринарии Челябинской области», — сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале. Сейчас начнутся мероприятия по формированию ведомств.

Управление координации развития туризма войдет в структуру исполнительных органов власти. До этого оно было структурным подразделением аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Управление ветеринарии Челябинской области будет образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. К нему перейдут соответствующие полномочия, добавили в пресс-службе регионального правительства. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления об образовании двух новых региональных управления — Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.  «Текслер подписал постановления об образовании Главного управления координации развития туризма в Челябинской области и Главного управления ветеринарии Челябинской области», — сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале. Сейчас начнутся мероприятия по формированию ведомств. Управление координации развития туризма войдет в структуру исполнительных органов власти. До этого оно было структурным подразделением аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Управление ветеринарии Челябинской области будет образовано из управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. К нему перейдут соответствующие полномочия, добавили в пресс-службе регионального правительства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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