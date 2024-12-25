Эндокринолог Сидорова попросила не ограничивать детей в конфетах в Новый год

Детей не стоит ограничивать в поедании конфет в новогодние праздники, потому что в противном случае это может вызвать тягу к сладкому из-за мыслей о том, что конфеты — «запретный плод». Об этом сообщила детский эндокринолог Юлия Сидорова.
«Ничего страшного не случится, если ваш ребенок в течение нескольких дней наестся новогодних конфет. Это подарит ему хорошие эмоции и не приведет к тому, что он будет считать вкусности запретным плодом», — заявила Сидорова. Ее слова передает Life.ru.
Врач отметила, что если родители начнут сильно ограничивать своих детей в сладком, у них в будущем может сформироваться нездоровая тяга к нему. Также этому может поспособствовать одиночество и скука.
По словам эксперта, в период новогодних праздников важно сохранять спокойствие по поводу небольшого увеличения потребления сладостей. Праздничные дни и нужны в том числе для того, чтобы у детей формировались положительные ассоциации с зимним временем года. По словам эндокринолога, регулировать потребление сладкого можно после праздников.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что при подготовке новогоднего стола для детей важно учитывать особенности их пищеварительной системы, которая еще не так устойчива, как у взрослых. Так, важно избегать экзотических и тяжелых для переваривания продуктов. Также следует исключить из детского меню блюда с высоким содержанием жиров и сладостей, ограничив их количество во избежание перегрузки желудочно-кишечного тракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.