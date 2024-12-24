24 декабря 2024

Как правильно кормить детей на Новый год

Эндокринолог Хайкина: на детском новогоднем столе не должно быть экзотики
© Служба новостей «URA.RU»
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На детском столе должно быть меньше жирного и жареного
На детском столе должно быть меньше жирного и жареного Фото:

Организм ребенка, в отличие от взрослого, более чувствителен к еде. Поэтому при организации детского новогоднего стола стоит отказаться от экзотических блюд и продуктов с высоким содержанием жира. Кроме того, стоит уменьшить количество сладостей. Об этом рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«Пусть манго и устрицы останутся для взрослых. Детский желудок может не справиться с незнакомыми продуктами, что приведет к дискомфорту», — рассказала эндокринолог «Газете.Ru». Она добавила, что на детском столе также следует ограничить количество жирной и жареной пищи. Предпочтение стоит отдавать салатам, которые заправлены оливковым маслом или нежирной сметаной.

Хайкина рекомендует сократить и употребление сладостей. Она напоминает, что дети не должны оставаться голодными в течение всего дня в преддверии праздничного застолья. Важно сохранять привычный рацион: если ужин запланирован на поздний вечер, следует предложить ребенку легкий перекус заранее, чтобы избежать переедания перед сном. Кроме того, необходимо учитывать пищевые предпочтения ребенка.

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Организм ребенка, в отличие от взрослого, более чувствителен к еде. Поэтому при организации детского новогоднего стола стоит отказаться от экзотических блюд и продуктов с высоким содержанием жира. Кроме того, стоит уменьшить количество сладостей. Об этом рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина. «Пусть манго и устрицы останутся для взрослых. Детский желудок может не справиться с незнакомыми продуктами, что приведет к дискомфорту», — рассказала эндокринолог «Газете.Ru». Она добавила, что на детском столе также следует ограничить количество жирной и жареной пищи. Предпочтение стоит отдавать салатам, которые заправлены оливковым маслом или нежирной сметаной. Хайкина рекомендует сократить и употребление сладостей. Она напоминает, что дети не должны оставаться голодными в течение всего дня в преддверии праздничного застолья. Важно сохранять привычный рацион: если ужин запланирован на поздний вечер, следует предложить ребенку легкий перекус заранее, чтобы избежать переедания перед сном. Кроме того, необходимо учитывать пищевые предпочтения ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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