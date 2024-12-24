Как правильно кормить детей на Новый год

Организм ребенка, в отличие от взрослого, более чувствителен к еде. Поэтому при организации детского новогоднего стола стоит отказаться от экзотических блюд и продуктов с высоким содержанием жира. Кроме того, стоит уменьшить количество сладостей. Об этом рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
«Пусть манго и устрицы останутся для взрослых. Детский желудок может не справиться с незнакомыми продуктами, что приведет к дискомфорту», — рассказала эндокринолог «Газете.Ru». Она добавила, что на детском столе также следует ограничить количество жирной и жареной пищи. Предпочтение стоит отдавать салатам, которые заправлены оливковым маслом или нежирной сметаной.
Хайкина рекомендует сократить и употребление сладостей. Она напоминает, что дети не должны оставаться голодными в течение всего дня в преддверии праздничного застолья. Важно сохранять привычный рацион: если ужин запланирован на поздний вечер, следует предложить ребенку легкий перекус заранее, чтобы избежать переедания перед сном. Кроме того, необходимо учитывать пищевые предпочтения ребенка.
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