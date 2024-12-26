В Сургуте в два раза выросли скидки на квартиры

В Сургуте (ХМАО) к началу зиму жители стали охотнее торговаться во время продажи квартир на вторичном рынке. За месяц средние скидки по городу выросли почти в два раза до 5%, рассказывают риелторы «Этажей».
«Средний предпродажный торг в Сургуте в ноябре составил 4,59%», — следует из статистики риелторского агентства. Месяцем ранее показатель был на уровне менее 2,5%.
Чаще всего снижать стоимость квартир югорчане готовы ради срочной продажи жилья. На ситуацию влияют высокие ипотечные ставки. В отдельных банках базовые условия по вторичному рынку доходят до 30% годовых.
Если в среднем по городу сургутяне выставляют жилье на продажу примерно по 125 тысяч за квадрат, то итоговая сделка проходит по меньшей цене. «Удельная цена продаж — 119 434 рублей за квадратный метр», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что прежде всего в моменте снижают стоимость квартир владельцы, которые рассчитывают оформить дешевую семейную ипотеку. Либо же скидки делают собственники, которые нашли на рынке выгодный вариант с дисконтом.
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