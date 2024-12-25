25 декабря 2024

Жителей ХМАО зовут собирать новогодние подарки на зарплату в 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам предстоит паковать новогодние подарки
Работникам предстоит паковать новогодние подарки Фото:

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать на вахту в Москву. Югорчанам предлагают упаковывать новогодние подарки за зарплату почти в 200 тысяч рублей.

«На склад сладких новогодних подарков требуются сотрудники на вакансии разнорабочих», — говорится в публикации сервиса «Авито». За 45 смен работодатель обещает заплатить вахтовикам зарплату до 175 тысяч рублей, а еженедельно выплачивать авансы.

На производстве сотрудникам должны выдать спецодежду и бесплатно кормить, а также обещают предоставить общежитие. График работы сотрудники могут выбрать сами: с одним выходным или вообще без них. «Чем предстоит заниматься: упаковывать новогодние подарки, погрузка и разгрузка», — уточняется в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, какие еще прибыльные подработки на Новый год предлагают жителям ХМАО. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.

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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать на вахту в Москву. Югорчанам предлагают упаковывать новогодние подарки за зарплату почти в 200 тысяч рублей. «На склад сладких новогодних подарков требуются сотрудники на вакансии разнорабочих», — говорится в публикации сервиса «Авито». За 45 смен работодатель обещает заплатить вахтовикам зарплату до 175 тысяч рублей, а еженедельно выплачивать авансы. На производстве сотрудникам должны выдать спецодежду и бесплатно кормить, а также обещают предоставить общежитие. График работы сотрудники могут выбрать сами: с одним выходным или вообще без них. «Чем предстоит заниматься: упаковывать новогодние подарки, погрузка и разгрузка», — уточняется в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще прибыльные подработки на Новый год предлагают жителям ХМАО. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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