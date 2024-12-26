26 декабря 2024

С челябинского экс-замгубернатора списали 92 миллиона из-за проигрыша «Равису»

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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, портрет, косилов андрей
Суд списал с депозита 92 млн рублей в счет долга Андрея Косилова перед агрохолдингом Фото:

С бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова суд списал 92,6 млн рублей в счет долга перед агрохолдингом «Равис» по проигранному суду. Как следует из материалов дела, общая задолженность составила 110 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство судебного пристава-исполнителя Екатерины Дулиной об обращении взыскания на имущество должника. Обратить взыскание на принадлежащие Андрею Косилову денежные средства в сумме 92,6 млн рублей», — отмечено в определении суда.

Деньги были перечислены на депозит Арбитражного суда Челябинской области, чтобы отменить обеспечительные меры. В декабре 2023 года суд снял арест с имущества Косилова, получив взамен встречное обеспечение на свой счет.

Задолженность перед «Рависом» возникла в период руководства Косилова агрохолдингом. Сумма долг связана с недополученной выгодой от продажи жмыха совхозу «Береговой» в 17—20 раз дешевле рыночной стоимости.

Исполнительный лист приставы оформили в декабре. Дулина предложила перечислить кредитору средства с депозита суда, и возражений от участников процесса не поступило.

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С бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова суд списал 92,6 млн рублей в счет долга перед агрохолдингом «Равис» по проигранному суду. Как следует из материалов дела, общая задолженность составила 110 млн рублей. «Удовлетворить ходатайство судебного пристава-исполнителя Екатерины Дулиной об обращении взыскания на имущество должника. Обратить взыскание на принадлежащие Андрею Косилову денежные средства в сумме 92,6 млн рублей», — отмечено в определении суда. Деньги были перечислены на депозит Арбитражного суда Челябинской области, чтобы отменить обеспечительные меры. В декабре 2023 года суд снял арест с имущества Косилова, получив взамен встречное обеспечение на свой счет. Задолженность перед «Рависом» возникла в период руководства Косилова агрохолдингом. Сумма долг связана с недополученной выгодой от продажи жмыха совхозу «Береговой» в 17—20 раз дешевле рыночной стоимости. Исполнительный лист приставы оформили в декабре. Дулина предложила перечислить кредитору средства с депозита суда, и возражений от участников процесса не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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