С челябинского экс-замгубернатора списали 92 миллиона из-за проигрыша «Равису»

С бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова суд списал 92,6 млн рублей в счет долга перед агрохолдингом «Равис» по проигранному суду. Как следует из материалов дела, общая задолженность составила 110 млн рублей.
«Удовлетворить ходатайство судебного пристава-исполнителя Екатерины Дулиной об обращении взыскания на имущество должника. Обратить взыскание на принадлежащие Андрею Косилову денежные средства в сумме 92,6 млн рублей», — отмечено в определении суда.
Деньги были перечислены на депозит Арбитражного суда Челябинской области, чтобы отменить обеспечительные меры. В декабре 2023 года суд снял арест с имущества Косилова, получив взамен встречное обеспечение на свой счет.
Задолженность перед «Рависом» возникла в период руководства Косилова агрохолдингом. Сумма долг связана с недополученной выгодой от продажи жмыха совхозу «Береговой» в 17—20 раз дешевле рыночной стоимости.
Исполнительный лист приставы оформили в декабре. Дулина предложила перечислить кредитору средства с депозита суда, и возражений от участников процесса не поступило.
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