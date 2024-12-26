26 декабря 2024

Стало известно, когда откроются все зимники ХМАО

Открытие всех зимников ХМАО запланировано на 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Все зимники ХМАО откроются 10 января
Все зимники ХМАО откроются 10 января Фото:

В ХМАО из-за теплых погодных условий в эксплуатацию введена только половина зимних дорог. Открытие 100% запланировано на 10 января. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

«Из-за теплой зимы были перенесены сроки ввода в эксплуатацию зимних автодорог и ледовых переправ. Пока функционирует только половина объектов. Директор КУ ХМАО-Югры „Управление автомобильных дорог“ Алексей Осинцев, выступая с докладом, подчеркнул, что ввод в эксплуатацию всех зимников и переправ запланирован до 10 января», — написано на сайте ведомства.

Сейчас работают уже 1351 километр зимних дорог — 55%. К 30 декабря планируется ввести в эксплуатацию уже 80%, а к 5 января — 90%. При этом дорожники будут работать даже в выходные и праздничные дни. Также сообщается, что на переправах проведут плановое увеличение нагрузки до 60 тонн.

Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».

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В ХМАО из-за теплых погодных условий в эксплуатацию введена только половина зимних дорог. Открытие 100% запланировано на 10 января. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры. «Из-за теплой зимы были перенесены сроки ввода в эксплуатацию зимних автодорог и ледовых переправ. Пока функционирует только половина объектов. Директор КУ ХМАО-Югры „Управление автомобильных дорог“ Алексей Осинцев, выступая с докладом, подчеркнул, что ввод в эксплуатацию всех зимников и переправ запланирован до 10 января», — написано на сайте ведомства. Сейчас работают уже 1351 километр зимних дорог — 55%. К 30 декабря планируется ввести в эксплуатацию уже 80%, а к 5 января — 90%. При этом дорожники будут работать даже в выходные и праздничные дни. Также сообщается, что на переправах проведут плановое увеличение нагрузки до 60 тонн. Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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