Стало известно, когда откроются все зимники ХМАО

В ХМАО из-за теплых погодных условий в эксплуатацию введена только половина зимних дорог. Открытие 100% запланировано на 10 января. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.
«Из-за теплой зимы были перенесены сроки ввода в эксплуатацию зимних автодорог и ледовых переправ. Пока функционирует только половина объектов. Директор КУ ХМАО-Югры „Управление автомобильных дорог“ Алексей Осинцев, выступая с докладом, подчеркнул, что ввод в эксплуатацию всех зимников и переправ запланирован до 10 января», — написано на сайте ведомства.
Сейчас работают уже 1351 километр зимних дорог — 55%. К 30 декабря планируется ввести в эксплуатацию уже 80%, а к 5 января — 90%. При этом дорожники будут работать даже в выходные и праздничные дни. Также сообщается, что на переправах проведут плановое увеличение нагрузки до 60 тонн.
Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
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