В ХМАО открыли новые зимники и ледовые переправы

В ХМАО с 25 декабря открыли шесть новых автозимников и три ледовые переправы. Об этом сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».
«С 25 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам: Октябрьское — Большой Камень, в том числе ледовая переправа через реку Кормужиханка; Урманный — Каменное, в том числе ледовая переправа через протоку Ендырьская; Карымкары — Горнореченск — Урманное; Сытомино — Горный; Угут — Каюково», — сказано в сообщении управления.
Также автозимник открыли на подъезде к селу Большой Атлым. В том числе две ледовые переправы через реку Малый Атлым и Большой Атлым.
Ранее URA.RU писало, что 24 декабря в Югре открыли пять зимников и три ледовых переправы. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
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