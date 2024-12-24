24 декабря 2024

В ХМАО открыли новые зимники и ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО открыли шесть новых автозимников и три ледовые переправы
В ХМАО открыли шесть новых автозимников и три ледовые переправы Фото:

В ХМАО с 25 декабря открыли шесть новых автозимников и три ледовые переправы. Об этом сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«С 25 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам:  Октябрьское — Большой Камень, в том числе ледовая переправа через реку Кормужиханка; Урманный — Каменное, в том числе ледовая переправа через протоку Ендырьская; Карымкары — Горнореченск — Урманное; Сытомино — Горный; Угут — Каюково», — сказано в сообщении управления.

Также автозимник открыли на подъезде к селу Большой Атлым. В том числе две ледовые переправы через реку Малый Атлым и Большой Атлым.

Ранее URA.RU писало, что 24 декабря в Югре открыли пять зимников и три ледовых переправы. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».

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В ХМАО с 25 декабря открыли шесть новых автозимников и три ледовые переправы. Об этом сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры». «С 25 декабря открыто движения по зимникам и ледовым переправам:  Октябрьское — Большой Камень, в том числе ледовая переправа через реку Кормужиханка; Урманный — Каменное, в том числе ледовая переправа через протоку Ендырьская; Карымкары — Горнореченск — Урманное; Сытомино — Горный; Угут — Каюково», — сказано в сообщении управления. Также автозимник открыли на подъезде к селу Большой Атлым. В том числе две ледовые переправы через реку Малый Атлым и Большой Атлым. Ранее URA.RU писало, что 24 декабря в Югре открыли пять зимников и три ледовых переправы. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника запустили автобус «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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