25 декабря 2024

Новый зимник открыт в районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автозимник открыт в Березовском районе
Новый автозимник открыт в Березовском районе Фото:

В Березовском районе (ХМАО) открыт автозимник по маршруту Березово — Ванзетур — Игрим. Об этом сообщает администрация на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Состоялась комиссия по приемке в эксплуатацию автозимника „Березово — Ванзетур — Игрим“, в том числе ледовая переправа через реку Северная Сосьва. С сегодняшнего дня (26 декабря) движение по этому направлению открыто», — сообщает администрация.

Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».

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В Березовском районе (ХМАО) открыт автозимник по маршруту Березово — Ванзетур — Игрим. Об этом сообщает администрация на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Состоялась комиссия по приемке в эксплуатацию автозимника „Березово — Ванзетур — Игрим“, в том числе ледовая переправа через реку Северная Сосьва. С сегодняшнего дня (26 декабря) движение по этому направлению открыто», — сообщает администрация. Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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