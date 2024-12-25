Новый зимник открыт в районе ХМАО

В Березовском районе (ХМАО) открыт автозимник по маршруту Березово — Ванзетур — Игрим. Об этом сообщает администрация на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Состоялась комиссия по приемке в эксплуатацию автозимника „Березово — Ванзетур — Игрим“, в том числе ледовая переправа через реку Северная Сосьва. С сегодняшнего дня (26 декабря) движение по этому направлению открыто», — сообщает администрация.
Ранее URA.RU писало, что с 25 декабря открыто движение по нескольким зимникам и ледовым переправам. Также в Нижневартовском районе после открытия автозимника был запущен автобус по маршруту «Нижневартовск — Ларьяк — Нижневартовск».
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