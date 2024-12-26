Авиабилеты в Петербург из ХМАО упали в цене в начале 2025 года

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга. Отдельные рейсы из Нижневартовска на январь подешевели примерно на 10%.
«Стоимость авиабилетов из Нижневартовска в Санкт-Петербург на 20 января в одну сторону снизилась примерно с 12,5 тысяч рублей почти до 11 тысяч», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». Рейсы с пересадками во второй половине января выйдут еще дешевле — от 7-8 тысяч рублей.
Перелеты из Сургута в культурную столицу России в январе тоже выгоднее приобретать во второй половине месяца. В 20-х числах отдельные рейсы могут стоить около пяти тысяч рублей. А самые дорогие перелеты в январе приходятся на новогодние каникулы — ценники варьируются от 10 до 17 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.
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