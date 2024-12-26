26 декабря 2024

Авиабилеты в Петербург из ХМАО упали в цене в начале 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Билеты подешевели примерно на 10%
Билеты подешевели примерно на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга. Отдельные рейсы из Нижневартовска на январь подешевели примерно на 10%.

«Стоимость авиабилетов из Нижневартовска в Санкт-Петербург на 20 января в одну сторону снизилась примерно с 12,5 тысяч рублей почти до 11 тысяч», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». Рейсы с пересадками во второй половине января выйдут еще дешевле — от 7-8 тысяч рублей.

Перелеты из Сургута в культурную столицу России в январе тоже выгоднее приобретать во второй половине месяца. В 20-х числах отдельные рейсы могут стоить около пяти тысяч рублей. А самые дорогие перелеты в январе приходятся на новогодние каникулы — ценники варьируются от 10 до 17 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга. Отдельные рейсы из Нижневартовска на январь подешевели примерно на 10%. «Стоимость авиабилетов из Нижневартовска в Санкт-Петербург на 20 января в одну сторону снизилась примерно с 12,5 тысяч рублей почти до 11 тысяч», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». Рейсы с пересадками во второй половине января выйдут еще дешевле — от 7-8 тысяч рублей. Перелеты из Сургута в культурную столицу России в январе тоже выгоднее приобретать во второй половине месяца. В 20-х числах отдельные рейсы могут стоить около пяти тысяч рублей. А самые дорогие перелеты в январе приходятся на новогодние каникулы — ценники варьируются от 10 до 17 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...