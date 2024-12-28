Минздрав сообщил о состоянии здоровья россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Минздрав: состояние двух россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
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В медучреждениях остаются девять пострадавших, заявил Кузнецов
В медучреждениях остаются девять пострадавших, заявил Кузнецов Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Состояние здоровья двух россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние двоих россиян остается тяжелым», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он добавил, что еще четыре человека, включая ребенка в состоянии средней тяжести, а также еще трое человек находятся на стадии выздоровления с легкими травмами.

Всего в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших. Они получают необходимую помощь, заключил Кузнецов.

25 декабря авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился рядом с Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли. Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять российских городов. Причины крушения выясняются в ходе расследования. Министр транспорта Азербайджана заявил, что крушение произошло из-за внешнего вмешательства, а власти Казахстана упомянули возможный взрыв кислородного баллона на борту.

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Состояние здоровья двух россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Состояние двоих россиян остается тяжелым», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он добавил, что еще четыре человека, включая ребенка в состоянии средней тяжести, а также еще трое человек находятся на стадии выздоровления с легкими травмами. Всего в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших. Они получают необходимую помощь, заключил Кузнецов. 25 декабря авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился рядом с Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли. Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять российских городов. Причины крушения выясняются в ходе расследования. Министр транспорта Азербайджана заявил, что крушение произошло из-за внешнего вмешательства, а власти Казахстана упомянули возможный взрыв кислородного баллона на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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