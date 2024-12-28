Глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский получил награду от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Медаль «Спешите делать добро» ему вручила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Когда решали, кому вручить награду, я отправила Татьяне Москальковой ролик, где он [Симановский] ехал за рулем в районе Авдеевки во время командировки. Она сама приняла решение и сказала: давайте поддержим Андрея Моисеевича. Уникальный человек, он не боится быть самим собой», — рассказала Мерзлякова.
Она также отметила, что Татьяна Москалькова посещала «Сима-Ленд». Ее впечатлила обстановка взаимовыручки и поддержки в компании, а также ее флешмобы. Сама же медаль «Спешите делать добро» вручается за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией России и другими документами.
9 декабря на сцене офиса «Сима-ленда» показали спектакль по постановке актрисы и режиссера Полины Меньших, погибшей при обстреле ВСУ в ДНР в 2023 году. Балет-притча «Дорога на Берлин» повествует о событиях военных лет, сплочении людей и преодолевании трудностей.
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