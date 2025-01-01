Пермякам объяснили, как адаптироваться к смене часовых поясов при длинных перелетах

Готовится к смене часовых поясов при длинных перелетах лучше заранее. Это позволит избежать стресса во время предстоящего путешествия. Такие рекомендации дали пермякам в региональном управлении Роспотребнадзора. Видео опубликовано в telegram-канале надзорного органа.
«Резкая смена часовых поясов может привести к стрессу. Начните готовиться к путешествию заранее: если это возможно, постепенно сдвигайте время сна и время приема пищи в сторону нового часового пояса. Это поможет организму адаптироваться к новому режиму. В самолете старайтесь придерживаться нового времени. Например, если в пункте назначения ночь, постарайтесь поспать, а если день — бодрствуйте. По прибытии — больше солнечного света. Свет помогает организму регулировать биологические часы. Утром больше гуляйте, а вечером ограничьте себя в ярком свете и гаджетах», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Прикамью.
Также специалисты управления рекомендуют пить больше воды. Перелеты и смена часовых поясов могут вызвать обезвоживание, а это только усилит усталость. В первые сутки после перелета лучше ограничить себя в употреблении кофе и алкоголя — они могут ухудшить режим адаптации к новому часовому поясу.
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