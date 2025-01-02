02 января 2025

В Челябинске обезопасили аварийный дом

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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Дом огородили и заколотили все окна и двери (архивное фото) Фото:

В Челябинске после вмешательства прокуратуры собственник обезопасил аварийный дом. По периметру установлено ограждение, а окна и двери заколочены, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома №48 по улице Энергетиков в Челябинске расположено нежилое двухэтажное здание, которое частично разрушено, отсутствуют входная группа и оконные проемы. По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, ограждение по периметру здания восстановлено, заделаны оконные и дверные проемы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что собственником здания является компания Специализированный застройщик «Финтек». До вмешательства прокуратуры владельцы строения не принимали требуемых мер безопасности.

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В Челябинске после вмешательства прокуратуры собственник обезопасил аварийный дом. По периметру установлено ограждение, а окна и двери заколочены, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома №48 по улице Энергетиков в Челябинске расположено нежилое двухэтажное здание, которое частично разрушено, отсутствуют входная группа и оконные проемы. По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, ограждение по периметру здания восстановлено, заделаны оконные и дверные проемы», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что собственником здания является компания Специализированный застройщик «Финтек». До вмешательства прокуратуры владельцы строения не принимали требуемых мер безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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