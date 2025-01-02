В Челябинске обезопасили аварийный дом

Дом огородили и заколотили все окна и двери (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после вмешательства прокуратуры собственник обезопасил аварийный дом. По периметру установлено ограждение, а окна и двери заколочены, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома №48 по улице Энергетиков в Челябинске расположено нежилое двухэтажное здание, которое частично разрушено, отсутствуют входная группа и оконные проемы. По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, ограждение по периметру здания восстановлено, заделаны оконные и дверные проемы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что собственником здания является компания Специализированный застройщик «Финтек». До вмешательства прокуратуры владельцы строения не принимали требуемых мер безопасности.