В Челябинске обезопасили аварийный дом

В Челябинске после вмешательства прокуратуры собственник обезопасил аварийный дом. По периметру установлено ограждение, а окна и двери заколочены, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Установлено, что в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома №48 по улице Энергетиков в Челябинске расположено нежилое двухэтажное здание, которое частично разрушено, отсутствуют входная группа и оконные проемы. По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, ограждение по периметру здания восстановлено, заделаны оконные и дверные проемы», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что собственником здания является компания Специализированный застройщик «Финтек». До вмешательства прокуратуры владельцы строения не принимали требуемых мер безопасности.
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