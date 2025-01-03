На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х1.2, сообщил Институт прикладной геофизики имени Федорова. Вспышка продлилась 25 минут.
«3 января в 14.39 МСК в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — написали на официальном сайте Института. Солнечные вспышки такой категории могут оказывать значительное воздействие на состояние земной атмосферы и технологические системы. Специалисты добавили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов от A до X, где X обозначает самый высокий уровень. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле и влиять на работу спутников и других технических устройств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.