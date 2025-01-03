На Солнце произошла мощная вспышка

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На Солнце зафиксирована мощная вспышка
На Солнце зафиксирована мощная вспышка Фото:

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х1.2, сообщил Институт прикладной геофизики имени Федорова. Вспышка продлилась 25 минут.

«3 января в 14.39 МСК в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — написали на официальном сайте Института. Солнечные вспышки такой категории могут оказывать значительное воздействие на состояние земной атмосферы и технологические системы. Специалисты добавили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов от A до X, где X обозначает самый высокий уровень. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле и влиять на работу спутников и других технических устройств.

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На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х1.2, сообщил Институт прикладной геофизики имени Федорова. Вспышка продлилась 25 минут. «3 января в 14.39 МСК в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — написали на официальном сайте Института. Солнечные вспышки такой категории могут оказывать значительное воздействие на состояние земной атмосферы и технологические системы. Специалисты добавили, что возмущение геомагнитного поля продолжается. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов от A до X, где X обозначает самый высокий уровень. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле и влиять на работу спутников и других технических устройств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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