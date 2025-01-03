Еще три автозаправки с дешевым газом запустят в Пермском крае

В Пермском крае заработают еще три метановые заправки в 2025 году. Новые газозаправочные станции уже появились в Перми, Кунгуре и Чайковском.
«В 2024 году в Пермском крае завершено строительство семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Объекты появились в Перми на ул. Героев Хасана, Леонова и Лядовской. Заправки также работают в Кунгуре, Чайковском, поселке Октябрьский и деревне Паздерино», — сообщает пресс-служба краевого Минтранса.
На данный момент на территории региона газозаправочные станции оборудованы в 14 муниципалитетах из 46. Реализация федерального проекта позволит региону удерживать лидерские позиции в развитии газомоторной отрасли в России и поспособствует снижению выбросов углекислого газа.
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