03 января 2025
02 января 2025

Еще три автозаправки с дешевым газом запустят в Пермском крае

В Пермском крае заработают еще три метановые заправки в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Метановые заправки появились в Перми на ул. Героев Хасана, Леонова и Лядовской
Метановые заправки появились в Перми на ул. Героев Хасана, Леонова и Лядовской Фото:

В Пермском крае заработают еще три метановые заправки в 2025 году. Новые газозаправочные станции уже появились в Перми, Кунгуре и Чайковском.

«В 2024 году в Пермском крае завершено строительство семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Объекты появились в Перми на ул. Героев Хасана, Леонова и Лядовской. Заправки также работают в Кунгуре, Чайковском, поселке Октябрьский и деревне Паздерино», — сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

На данный момент на территории региона газозаправочные станции оборудованы в 14 муниципалитетах из 46. Реализация федерального проекта позволит региону удерживать лидерские позиции в развитии газомоторной отрасли в России и поспособствует снижению выбросов углекислого газа.

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В Пермском крае заработают еще три метановые заправки в 2025 году. Новые газозаправочные станции уже появились в Перми, Кунгуре и Чайковском. «В 2024 году в Пермском крае завершено строительство семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Объекты появились в Перми на ул. Героев Хасана, Леонова и Лядовской. Заправки также работают в Кунгуре, Чайковском, поселке Октябрьский и деревне Паздерино», — сообщает пресс-служба краевого Минтранса. На данный момент на территории региона газозаправочные станции оборудованы в 14 муниципалитетах из 46. Реализация федерального проекта позволит региону удерживать лидерские позиции в развитии газомоторной отрасли в России и поспособствует снижению выбросов углекислого газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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