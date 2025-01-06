Кто стал победителем «Золотого глобуса — 2025», и как россиянин оказался в шаге от награды

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала лауреатов 82-й церемонии награждения «Золотой глобус». Торжественное событие состоялось 5 января в Беверли-Хиллз. Также в этот раз в номинацию попал российский актер Юра Борисов, но победу одержал другой артист. URA.RU собрало список победителей «Золотого глобуса — 2025».
Фильмы
Лучший актер в драме — Эдриен Броуди («Бруталист»)
Фильм «Бруталист» рассказывает историю о вымышленном архитекторе-еврее, который эмигрирует из Венгрии в США после Второй мировой и везет туда не только травму пережившего нацистский режим, но и свой архитектурный брутализм. Эдриен Броуди играет главную роль Ласло-Тота, демонстрируя его путь через трудности и изменения в жизни, что отражает более широкую тему борьбы за творческую идентичность.
Лучшая актриса в драме — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
«Я все еще здесь» рассказывает о женщине, которая пытается восстановить свою жизнь. Рубенс Пайва, отец нескольких детей и заботливый муж, ранее служивший в Конгрессе, планирует улучшить свое семейное жилье в Рио-де-Жанейро. Однако в их дом врываются солдаты и забирают Рубенса на допрос, после которого он больше никогда не появляется. Его жена Юнис начинает упорную борьбу за справедливость и старается вернуть своего любимого мужа. Фернанда Торрес исполняет главную роль, изображая эмоциональный путь персонажа и поиски нового смысла в жизни.
Лучший актер в комедии или мюзикле — Себастиан Стэн («Другой человек»)
«Другой человек» показывает мужчину, начинающего актера Эдварда, который живет в Нью-Йорке и мечтает о значительных ролях и признании со стороны окружающих. Пытаясь приблизиться к своей цели, он решает на радикальное изменение своей внешности с помощью хирургической операции. Хотя его мечта о новом облике сбывается, вскоре она оборачивается настоящим кошмаром. Себастиан Стэн играет главную роль, показывая эмоции и путь актера.
Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Деми Мур («Субстанция»)
«Субстанция»— это психотриллер, который исследует стремление к бессмертию и влияние технологий на человеческие отношения. Деми Мур играет главную роль, изображая женщину, которая попадает в мир экспериментов с веществом, обещающим вечную молодость. Ее персонаж сталкивается с моральными дилеммами и жертвами, которые приходят с этим выбором.
Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
Фильм «Настоящая боль» рассказывает о сложной жизни молодого человека, который борется с глубокими внутренними ранами и эмоциональными проблемами. Киран Калкин изображает персонажа, который пытается справиться с утратой и напряженными отношениями в своей семье. Его игра передает реализм и сложность переживаний, погружая зрителя в мир страданий и поиска надежды.
Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
«Эмилия Перес» рассказывает историю о женщине, которая после длительного отсутствия возвращается в мир моды, сталкиваясь с конкуренцией и собственными амбициями. Зои Салдана играет Эмилию, талантливую, но испытывающую трудности в карьере. В процессе она открывает для себя новые возможности, а также сталкивается с романтическими и профессиональными вызовами.
Сериалы
Лучший актер в драме — Хироюки Санада («Сегун»)
Сериал «Сегун» основан на одноименном романе Джеймса Клавелла и повествует о приключениях английского мореплавателя Джона Блэра, оказавшегося в Японии в XVII веке. Хироюки Санада играет роль Торанаги, влиятельного самурая, который становится союзником Блэра и помогает ему адаптироваться к японской культуре и политическим интригам. Сериал исследует темы чести, власти и столкновения культур.
Лучшая актриса в драме — Анна Саваи («Сегун»)
В сериале Анна Саваи играет роль Мицу, молодой женщины, которая является дочерью самурая и важной фигурой в сюжете. Ее персонаж становится важным связующим звеном между главным героем Джоном Блэром и японской культурой, олицетворяя традиции и ценности своего народа. Мицу помогает раскрыть особенности жизни в Японии того времени, а также развивает как романтическую линию, так и динамику между персонажами.
Лучший актер в комедии или мюзикле — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Сериал «Медведь» рассказывает о Кармине «Карм» Берцатто, молодом шеф-поваре, который возвращается в Чикаго, чтобы управлять закусочной своего покойного брата. Джереми Аллен Уайт играет главную роль Карма, который пытается справиться с трудностями ресторанного бизнеса и личными проблемами, стремясь улучшить заведение и наладить отношения с командой.
Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Джин Смарт («Хитрости»)
«Хитрости» рассказывает о комедийной легенде по имени Дебора Вэнс, которую играет Джин Смарт. Дебора — опытная, но закрученная в творческий кризис в своей карьере, комик, который вынужден работать с молодой сценаристкой по имени Эвелин. Их взаимодействие приводит к неожиданным поворотам и взаимным открытиям, создавая уникальную динамику между поколениями и стилями комедии.
Лучший актер второго плана — Таданобу Асано («Сегун»)
Таданобу Асано играет одну из ключевых ролей в сериале «Сегун». Он исполняет роль Торамота, самурая и одного из главных персонажей, который становится важным союзником и проводником для Блэкуорфа в японском обществе. Его персонаж олицетворяет традиции и ценности самурайской культуры, а также демонстрирует внутренние конфликты и бурные изменения, происходящие в Японии того времени.
Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг («Олененок»)
«Олененок» повествует о молодом шотландце по имени Донни Дан, который переезжает в Лондон с надеждой стать известным комиком. Однако у этого целеустремленного парня все складывается не так гладко: у него проблемы в отношениях с девушкой, стендап не приносит даже крошечных доходов, а его выступления часто заканчиваются неудачами. Джессика Ганнинг сыграла роль сталкерши Марты, преследующую стендап-комика. Актриса смогла идеально передать суть и энергию героини, а также весь спектр эмоций, которые испытывает персонаж. Сериал основан на реальный истории.
В шаге от победы: номинация Юры Борисова
Российский актер Юра Борисов не смог получить престижную премию «Золотой глобус» в категории «лучший актер второго плана» за свою работу в фильме «Анора». Эта награда досталась американскому актеру Кирану Калкину за его роль в комедии «Настоящая боль». Другими номинантами в этой категории были Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.
Фильм «Анора» рассказывает о судьбе сына русского олигарха, который решает начать новую жизнь в США. Он влюбляется в молодую стриптизершу из Америки, и их отношения становятся сердцевиной сюжета. Фильм исследует темы любви, преданности и конфликта между личными желаниями и семейными обязательствами. Юра Борисов исполняет роль типичного «решалы» из 90-х, который должен предотвратить неравный союз.
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