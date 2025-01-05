Роспотребнадзор ХМАО назвал безопасную дозу алкоголя

Роспотребнадзор ХМАО предупредили, что безопасной дозой для человека является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.
«Праздник — не повод терять голову. Для здорового человека безопасной дозой является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Закусывайте. Лучший праздник это тот, который вы помните», — сказано в сообщении канала.
Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО дали советы, как сохранить стройную фигуру в новогодние праздники, когда столы ломятся от угощений. Основные помощники — полноценный сон, овощи, движение и вода.
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