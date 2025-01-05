05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

Роспотребнадзор ХМАО назвал безопасную дозу алкоголя

Роспотребнадзор ХМАО: сколь можно выпить на новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО озвучил, сколь можно безопасно выпить на новогодние праздники
Роспотребнадзор ХМАО озвучил, сколь можно безопасно выпить на новогодние праздники Фото:

Роспотребнадзор ХМАО предупредили, что безопасной дозой для человека является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.

«Праздник — не повод терять голову. Для здорового человека безопасной дозой является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Закусывайте. Лучший праздник это тот, который вы помните», — сказано в сообщении канала.

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО дали советы, как сохранить стройную фигуру в новогодние праздники, когда столы ломятся от угощений. Основные помощники — полноценный сон, овощи, движение и вода.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредили, что безопасной дозой для человека является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства. «Праздник — не повод терять голову. Для здорового человека безопасной дозой является 200 мл вина, либо 50 мл крепкого напитка. Закусывайте. Лучший праздник это тот, который вы помните», — сказано в сообщении канала. Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО дали советы, как сохранить стройную фигуру в новогодние праздники, когда столы ломятся от угощений. Основные помощники — полноценный сон, овощи, движение и вода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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