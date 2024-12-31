Врачи ХМАО дали советы по сохранению стройности в новогодние праздники, когда столы ломятся от угощений. Основные помощники в борьбе за стройную фигуру — полноценный сон, овощи, движение и вода, сообщил департамент здравоохранения ХМАО в своем официальном telegram-канале.
«Недостаток сна и стресс — частые причины набора веса. Высыпайтесь, отдыхайте, и тогда вам будет проще контролировать аппетит и избегать переедания», — подчеркнули специалисты ведомства, добавив, что праздники не должны становиться испытанием для здоровья.
Среди других рекомендаций — умеренное питание в течение дня: важно не голодать до вечера, чтобы не съесть слишком много за праздничным столом. Полезными станут легкие перекусы во время приготовления еды: ломтики свежих овощей, таких как морковь или сельдерей, помогут справиться с голодом без вреда для фигуры. Также эксперты советуют пить больше воды, что не только поддержит водный баланс, но и снизит риск переедания.
Движение — еще один ключ к сохранению стройности. В ведомстве рекомендуют выбирать подвижные зимние развлечения, такие как катание на коньках или прогулки на свежем воздухе, чтобы сжигать калории между застольями.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО назвал сытный перекус для похудения. Специалисты отметили, что орехи способствуют контролю веса.
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