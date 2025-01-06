Из горящего дома на свежий воздух вывели одну жительницу
В Перми произошел пожар в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Холмогорской, 6. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Сообщение о пожаре на улице Холмогорской поступило 7 января в 13:07. В тушении участвовали 29 человек и шесть единиц техники. На пожаре погибших нет, одна женщина травмирована. Одну женщину вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства», — рассказали URA.RU в краевом МЧС.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила три квадратных метра. Сотрудники краевого МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.
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