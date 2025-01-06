06 января 2025

При пожаре в жилом доме в Перми пострадала женщина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из горящего дома на свежий воздух вывели одну жительницу
Из горящего дома на свежий воздух вывели одну жительницу Фото:

В Перми произошел пожар в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Холмогорской, 6. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Сообщение о пожаре на улице Холмогорской поступило 7 января в 13:07. В тушении участвовали 29 человек и шесть единиц техники. На пожаре погибших нет, одна женщина травмирована. Одну женщину вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства», — рассказали URA.RU в краевом МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила три квадратных метра. Сотрудники краевого МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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В Перми произошел пожар в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Холмогорской, 6. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сообщение о пожаре на улице Холмогорской поступило 7 января в 13:07. В тушении участвовали 29 человек и шесть единиц техники. На пожаре погибших нет, одна женщина травмирована. Одну женщину вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства», — рассказали URA.RU в краевом МЧС. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила три квадратных метра. Сотрудники краевого МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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