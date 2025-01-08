Балицкий: ВСУ попытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море

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В результате удара ВСУ пострадавших нет, заявил Балицкий (архивное фото)
В результате удара ВСУ пострадавших нет, заявил Балицкий (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по порту Бердянска, чтобы устроить экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав пустую емкость от нефтепродуктов. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска <...> Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Очаги возгорания ликвидированы.

Ракетный удар не повлиял на работу порта. Он был направлен в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, заключил Балицкий.

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ВСУ нанесли удар по порту Бердянска, чтобы устроить экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав пустую емкость от нефтепродуктов. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска <...> Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Очаги возгорания ликвидированы. Ракетный удар не повлиял на работу порта. Он был направлен в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, заключил Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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