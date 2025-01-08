Балицкий: ВСУ попытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море

ВСУ нанесли удар по порту Бердянска, чтобы устроить экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав пустую емкость от нефтепродуктов. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска <...> Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Очаги возгорания ликвидированы.
Ракетный удар не повлиял на работу порта. Он был направлен в одну из пустых емкостей для хранения нефтепродуктов, заключил Балицкий.
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