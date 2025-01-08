08 января 2025
07 января 2025

Мэр Перми отчитался о вывозе снега с городских улиц

Эдуард Соснин пообещал усилить уборку снега в связи с начавшимся снегопадом
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчики каждый день очищали улицы Перми от снега
Подрядчики каждый день очищали улицы Перми от снега Фото:

За новогодние праздники с улиц Перми вывезено порядка 100 тысяч кубометров снега. В эти дни шли умеренные снегопады. Подрядчики работали без выходных: чистили тротуары и дороги, а также подсыпали улицы. Вечером 8 января начался самый сильный с начала зимы снегопад и уборку улиц усилили, заявил глава Перми Эдуард Соснин.

«По прогнозам, вечером 8 января и 9 января в Перми ожидается сильный снегопад — до 15 мм, что соответствует десятидневной норме. Подрядчики по обслуживанию дорог уже получили информацию о погоде и подготовили максимум спецтехники. Также поручил уделить внимание уборке парковок и оптимизировать вывоз снега», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Соснин также обратился к жителям краевой столицы с просьбой быть аккуратнее на дорогах — снегопад может ухудшить видимость и создать опасные условия для движения. Глава города попросил автомобилистов по возможности не оставлять машины вдоль дорог, на обочинах и на общих парковках в ночное время, чтобы не мешать уборке снега.

Уточняется, что в новогодние праздники основное внимание уделяли вывозу ранее выпавшего снега. С 28 декабря по 8 января из города вывезли более 99 тысяч кубометров снега. По данным чиновников, в среднем днем и ночью на улицах работают 230 единиц техники и около 250 рабочих. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам, подъемам, маршрутам общественного транспорта и сложным участкам дорог.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что с вечера 8 января и до вечера 9 января в Пермском крае ожидается продолжительный обильный снегопад. Он может стать одним из самых сильных с начала зимы. Помимо снега ожидается мокрый снег и дождь.

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За новогодние праздники с улиц Перми вывезено порядка 100 тысяч кубометров снега. В эти дни шли умеренные снегопады. Подрядчики работали без выходных: чистили тротуары и дороги, а также подсыпали улицы. Вечером 8 января начался самый сильный с начала зимы снегопад и уборку улиц усилили, заявил глава Перми Эдуард Соснин. «По прогнозам, вечером 8 января и 9 января в Перми ожидается сильный снегопад — до 15 мм, что соответствует десятидневной норме. Подрядчики по обслуживанию дорог уже получили информацию о погоде и подготовили максимум спецтехники. Также поручил уделить внимание уборке парковок и оптимизировать вывоз снега», — написал Соснин в своем telegram-канале. Соснин также обратился к жителям краевой столицы с просьбой быть аккуратнее на дорогах — снегопад может ухудшить видимость и создать опасные условия для движения. Глава города попросил автомобилистов по возможности не оставлять машины вдоль дорог, на обочинах и на общих парковках в ночное время, чтобы не мешать уборке снега. Уточняется, что в новогодние праздники основное внимание уделяли вывозу ранее выпавшего снега. С 28 декабря по 8 января из города вывезли более 99 тысяч кубометров снега. По данным чиновников, в среднем днем и ночью на улицах работают 230 единиц техники и около 250 рабочих. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам, подъемам, маршрутам общественного транспорта и сложным участкам дорог. Ранее URA.RU рассказывало о том, что с вечера 8 января и до вечера 9 января в Пермском крае ожидается продолжительный обильный снегопад. Он может стать одним из самых сильных с начала зимы. Помимо снега ожидается мокрый снег и дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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