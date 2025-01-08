08 января 2025
07 января 2025

В любимом городе губернатора Куйвашева выставили на продажу купеческий дом 19 века. Фото

В Ирбите продают купеческий дом-объект культурного наследия за миллионы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У здания сохранена оригинальная кирпичная кладка (архивное фото)
У здания сохранена оригинальная кирпичная кладка (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) выставили на продажу дом 1849 года постройки. За объект культурного наследия регионального значения «Здание — образец жилищного строительства конца 19 века» площадью 848 квадратных метров просят 38,5 миллионов рублей. Здание, которым ранее владел купец В .В . Казанцев, можно использовать как бар или ресторан, говорится в объявлении.

«Продается уникальный объект культурного наследия в городе-музее Ирбите! Доходный дом купца первой гильдии В .В . Казанцева по адресу ул. Революции, 37… Дом общей площадью 848 кв.м. … Возможность использования помещения: под бар или ресторан, гостиницу или отель, выставочный зал, офис для приема, магазин. Цена — 38,5 млн рублей», — написал владелец в объявлении, опубликованном на сайте Avito.

В здании сохранена оригинальная кирпичная кладка. Двухэтажный дом на участке 10 соток расположен на углу, также выходя на улицу Володарского. В объявлении говорится, что постройка идеально подойдет для тех, кто ценит историю и культуру и кто стремится сохранить наследие прошлого.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ирбите (Свердловская область) выставили на продажу дом 1849 года постройки. За объект культурного наследия регионального значения «Здание — образец жилищного строительства конца 19 века» площадью 848 квадратных метров просят 38,5 миллионов рублей. Здание, которым ранее владел купец В .В . Казанцев, можно использовать как бар или ресторан, говорится в объявлении. «Продается уникальный объект культурного наследия в городе-музее Ирбите! Доходный дом купца первой гильдии В .В . Казанцева по адресу ул. Революции, 37… Дом общей площадью 848 кв.м. … Возможность использования помещения: под бар или ресторан, гостиницу или отель, выставочный зал, офис для приема, магазин. Цена — 38,5 млн рублей», — написал владелец в объявлении, опубликованном на сайте Avito. В здании сохранена оригинальная кирпичная кладка. Двухэтажный дом на участке 10 соток расположен на углу, также выходя на улицу Володарского. В объявлении говорится, что постройка идеально подойдет для тех, кто ценит историю и культуру и кто стремится сохранить наследие прошлого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...