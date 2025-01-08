В Ирбите (Свердловская область) выставили на продажу дом 1849 года постройки. За объект культурного наследия регионального значения «Здание — образец жилищного строительства конца 19 века» площадью 848 квадратных метров просят 38,5 миллионов рублей. Здание, которым ранее владел купец В .В . Казанцев, можно использовать как бар или ресторан, говорится в объявлении.
«Продается уникальный объект культурного наследия в городе-музее Ирбите! Доходный дом купца первой гильдии В .В . Казанцева по адресу ул. Революции, 37… Дом общей площадью 848 кв.м. … Возможность использования помещения: под бар или ресторан, гостиницу или отель, выставочный зал, офис для приема, магазин. Цена — 38,5 млн рублей», — написал владелец в объявлении, опубликованном на сайте Avito.
В здании сохранена оригинальная кирпичная кладка. Двухэтажный дом на участке 10 соток расположен на углу, также выходя на улицу Володарского. В объявлении говорится, что постройка идеально подойдет для тех, кто ценит историю и культуру и кто стремится сохранить наследие прошлого.
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