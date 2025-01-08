Пермяки сняли на видео голодную лисицу.Фото, видео

Жители Перми делятся в соцсетях видео с бегающей возле жилых домов лисицей. Горожане пишут, что зверь часто приходит и выпрашивает еду.
«В микрорайоне Железнодорожный местные жители встретили лисицу. Горожане предположили, что животное может быть бешеным, так как не боится людей», — предположили пользователи соцсетей.
По словам автора фото и видео, лисица часто приходит к нему. На видеокадрах видно, что мужчина кормит зверя. Подписчица группы объясняет, что лисица такая облезлая, потому что линяет. Женщина просит жителей Железки придержать животное, чтобы она могла забрать ее.
По данным Минприроды Прикамья, изъятие диких животных из природы запрещено без специального разрешения. Это связано с тем, что животный мир на территории России — собственность государства. Нарушитель попадает под статью о браконьерстве.
Ранее URA.RU рассказывало о том, почему лисы заходят в населенные пункты и что нужно делать при встрече с ними. Специалисты Минприроды рассказали, что лисиц ни в коем случае нельзя кормить. Во-первых, пища, которую ест человек, может навредить животному. А во-вторых, они привыкают к кормежке и специально выходят к людям. Их поведение становится непредсказуемым. Не следует приближаться к лисам, так как они могут быть переносчиками бешенства. Если вы заметили лисицу возле дома, оперативно сообщите об этом по телефону 112.
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