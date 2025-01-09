«Метеоновости» рассказали о температурном рекорде в Москве

«Метеоновости»: в Москве 8 января стало самым теплым днем с 1948 года
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В Москве 8 января потеплело до 3,2 градуса
В Москве 8 января потеплело до 3,2 градуса Фото:

В Москве 8 января была зафиксирована рекордная среднесуточная температура воздуха, достигшая отметки в +3,2 градуса. Это является самым теплым днем с 1948 года, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На метеостанции ВДНХ были зафиксированы самые высокие для этого дня показатели средней температуры с 1948 года», — заявила Позднякова. Ее слова передает РБК. 

Она уточнила, что речь идет о рекорде среднесуточной температуры. В начале ночи 8 января термометры показывали +1 — +2 градуса, а днем температура поднялась до +4,6 градусов. Однако такая температура не является историческим максимумом для этой даты. Так, в 2005 году максимальная температура достигала +5 градусов.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что в 2025 году прогнозируется повышение средней температуры воздуха на 0,1 градуса по сравнению с 2024 годом. Так, в этом году может стать теплее на 1,6 градуса. Также возможно дальнейшее увеличение температуры. 

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В Москве 8 января была зафиксирована рекордная среднесуточная температура воздуха, достигшая отметки в +3,2 градуса. Это является самым теплым днем с 1948 года, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «На метеостанции ВДНХ были зафиксированы самые высокие для этого дня показатели средней температуры с 1948 года», — заявила Позднякова. Ее слова передает РБК.  Она уточнила, что речь идет о рекорде среднесуточной температуры. В начале ночи 8 января термометры показывали +1 — +2 градуса, а днем температура поднялась до +4,6 градусов. Однако такая температура не является историческим максимумом для этой даты. Так, в 2005 году максимальная температура достигала +5 градусов. Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что в 2025 году прогнозируется повышение средней температуры воздуха на 0,1 градуса по сравнению с 2024 годом. Так, в этом году может стать теплее на 1,6 градуса. Также возможно дальнейшее увеличение температуры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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