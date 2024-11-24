Эксперт по климату рассказал, какой будет погода в 2025 году

В 2025 году температура воздуха может стать теплее на 0,1 градуса, чем в 2024 году. Также не исключается еще большее потепление, сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«2024 год, скорее всего, станет самым теплым, а 2025-й, может быть, даже еще теплее», — заявил для РИА «Новости» Кокорин. Он отметил, что следующий год может стать теплее нынешнего на 0,1 градуса. По словам эксперта, если средняя температура по планете в 2024 году увеличится на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом XIX века, то в 2025 году может стать теплее на 1,6 градуса.
Ранее URA.RU в своем материале писало, что в третью неделю ноября текущего года в России будет мокрый снег и небольшое потепление. Например, на юге Европейской России и в Поволжье температура воздуха будет выше климатической нормы. Однако в регионы Сибири и Москву придут сильные заморозки.
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