Из Екатеринбурга в Улан-Удэ запустят прямые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, бортпроводник, салон самолета, сухой суперджет, самолет, стюардесса, ssj100, sukhoi superjet100, ssj100-95b
Продолжительность полета составит чуть больше четырех часов Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Улан-Удэ и обратно. Первый вылет состоится 21 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«В период зимнего расписания перевозчик планирует выполнять по данному маршруту два рейса в неделю: по средам и пятницам. Рейсы WZ-1013 из Екатеринбурга в Улан-Удэ вылетают в 17:45 (по местному времени), WZ-1014 в обратном направлении — в 22:55 (по местному времени)», — следует из сообщения. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров.

По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, это важное событие для внутреннего туризма по причине того, что сейчас есть большой интерес со стороны отдыхающих к теме Востока. «Бурятия остается для туристов загадочным направлением из-за развитой культуры шаманизма, однако ключевым направлением там остается, конечно, озеро Байкал», — сказал он в беседе с URA.RU, отметив, что за последние годы там расширился номерной фонд: от экологических глэмпингов до средств размещения премиум-класса.

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Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Улан-Удэ и обратно. Первый вылет состоится 21 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «В период зимнего расписания перевозчик планирует выполнять по данному маршруту два рейса в неделю: по средам и пятницам. Рейсы WZ-1013 из Екатеринбурга в Улан-Удэ вылетают в 17:45 (по местному времени), WZ-1014 в обратном направлении — в 22:55 (по местному времени)», — следует из сообщения. Продолжительность полета на лайнере Superjet-100 составит четыре часа десять минут. Всего на борту смогут находиться до 100 пассажиров. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, это важное событие для внутреннего туризма по причине того, что сейчас есть большой интерес со стороны отдыхающих к теме Востока. «Бурятия остается для туристов загадочным направлением из-за развитой культуры шаманизма, однако ключевым направлением там остается, конечно, озеро Байкал», — сказал он в беседе с URA.RU, отметив, что за последние годы там расширился номерной фонд: от экологических глэмпингов до средств размещения премиум-класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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