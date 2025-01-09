Маск назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Урегулировать украинский конфликт возможно, но для этого необходимо сильное лидерство внутри США. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск во время дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель.
«Путь к решению [конфликта] существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — заявил он. Трансляция выступления велась в соцсети Х.
Помимо этого, Илон Маск уверен, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить конфликт на Украине «довольно быстро». Несмотря на это, во время дискуссии он не стал комментировать, каким способом американский лидер намерен достичь этого.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро решить украинский конфликт. 7 января он пообещал остановить его за полгода и добавил, что готовится встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин будет только приветствовать готовность Трампа к диалогу с ним, передает 360.ru.
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