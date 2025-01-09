Какие громкие происшествия в ХМАО произошли в новогодние каникулы

Во время новогодних каникул в Югре произошли сразу несколько резонансных происшествий. Среди них оказались как крупные ДТП и погромы вандалов, так и новые повороты в инцидентах прошлого года. Подробнее о них — в подборке URA.RU.
Двое погибли, пятеро ранены: авария на «трассе смерти»
В самом начале каникул на 441-ом километре «трассы смерти. После столкновения Mazda 6 и Nissan Teana два человека погибли и еще пять получили ранения. На какое-то время из-за аварии пришлось даже полностью перекрыть движение по участку трассы. Силовики устанавливают, кто из водителей выехал на встречную полосу движения. К делу подключилась прокуратура Уватского района Тюменской области.
Еще одно ДТП произошло уже в Сургуте, на улице Профсоюзов. Водитель сбил целую семью из трех человек — бабушку, дочь и внучку. Погибших в аварии не было, но все трое были госпитализированы.
Вандалы устроили погром в Нижневартовске
Вартовчан в эти новогодние праздники возмутили малолетние вандалы, которые устроили погром. Они разбивали уличные фонари, камеры и лампочки в подъездах. Свое хулиганство и самих себя они додумались заснять на видео и опубликовать в соцсетях. Теперь ими заинтересовалась полиция.
«Уголовка» спустя год
В январе глава поселка Тундрино (Сургутский район, ХМАО) Сергей Начинов стал фигурантом уголовного дела за избиение сотрудника мэрии Сургутского района, которое произошло еще в 2023 году.
По словам источника, Начинов поспешил на подмогу к другому работнику районной мэрии, который на улице ввязался в потасовку с коллегой. Вдвоем они избили третьего участника конфликта, став фигурантами уголовного дела.
Гибель школьницы
Во время новогодних праздников в Сургуте стало известно и гибели 15-летней школьницы. Предположительно, ребенок покончил с собой еще до Нового года.
Как рассказал источник агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Силовики проводят проверку.
Мэр, устроивший стрельбу после секс-скандала с дочерью отправился под арест
В начале месяца суд отправил под стражу мэра одного из сельских поселений после того, как он в пьяном виде устроил стрельбу в доме 15-летнего подростка — поводом стали интимные отношения мальчика с его 12-летней дочерью. Самого подростка дома не оказалось, так что разъяренный отец несколько раз выстрелил в потолок.
Глава поселения был задержан и помещен в ИВС, возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство», «угроза убийства» и «незаконное проникновение в жилище». Он уже уволился и, по информации инсайдера URA.RU, собирается отправиться в зону СВО
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