11 января 2025

Старушка из Екатеринбурга поразила олимпийского чемпиона на ТВ-шоу. Видео

Екатеринбурженка Наталья Саблина выступила на льду с Алексеем Ягудиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Саблина призналась, что не любит катать грустные программы (архивное фото)
Наталья Саблина призналась, что не любит катать грустные программы (архивное фото) Фото:

Пожилая екатеринбурженка Наталья Саблина поразила олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, выступив с ним в паре на шоу «Народный ледниковый». Они получили в общей сложности 11,96 балла (из 12) за технику и артистизм. Выпуск передачи показали 11 января в эфире «Первого канала».

«У Натальи есть какая-то оригинальная штучка. Пока она под большим восклицательным знаком в моей голове, и возникает уже вопросительный: что с этим делать? Чудесница моя Наталья импровизирует по ходу выступления! Я сначала думал: наверное, показалось. Неделю назад, когда Наталья, импровизатор мой, что-то добавляли в рутину. Но день сегодняшний показал, что нет, мне не показалось. Это в реальности. Эта душа поет», — сказал Ягудин в эфире шоу.

Он предложил, чтобы их с Натальей «души пели вместе». Пожилая екатеринбурженка заявила, что это не только душа поет, но и склероз. Спортсмен в ответ пошутил, что у них много общего.

«Это программа с грустью. Я не умею катать грустные программы. Просто по жизни я человек, который не привык на людях выплескивать свою грусть, тоску. А здесь нужно было показать. Правда, грусть светлая, но все равно мне было сложно и очень ответственно», — поделилась Наталья Саблина. Она работает преподавателем. И уже зажигала на льду — во время открытия главного катка Екатеринбурга, на площади 1905 года.

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Пожилая екатеринбурженка Наталья Саблина поразила олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, выступив с ним в паре на шоу «Народный ледниковый». Они получили в общей сложности 11,96 балла (из 12) за технику и артистизм. Выпуск передачи показали 11 января в эфире «Первого канала». «У Натальи есть какая-то оригинальная штучка. Пока она под большим восклицательным знаком в моей голове, и возникает уже вопросительный: что с этим делать? Чудесница моя Наталья импровизирует по ходу выступления! Я сначала думал: наверное, показалось. Неделю назад, когда Наталья, импровизатор мой, что-то добавляли в рутину. Но день сегодняшний показал, что нет, мне не показалось. Это в реальности. Эта душа поет», — сказал Ягудин в эфире шоу. Он предложил, чтобы их с Натальей «души пели вместе». Пожилая екатеринбурженка заявила, что это не только душа поет, но и склероз. Спортсмен в ответ пошутил, что у них много общего. «Это программа с грустью. Я не умею катать грустные программы. Просто по жизни я человек, который не привык на людях выплескивать свою грусть, тоску. А здесь нужно было показать. Правда, грусть светлая, но все равно мне было сложно и очень ответственно», — поделилась Наталья Саблина. Она работает преподавателем. И уже зажигала на льду — во время открытия главного катка Екатеринбурга, на площади 1905 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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